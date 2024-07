Oto co zrobił bramkarz podczas serii rzutów karnych w Copa America. Bezczelny!

Reprezentacja Urugwaju zdobyła brązowe medale podczas tegorocznej edycji Copa America. Kadra, której selekcjonerem jest Marcelo Bielsa, pokonała 4:3 Kanadę po rzutach karnych. Do 92. minuty było 2:1 dla Kanady, ale do dogrywki doprowadził Luis Suarez. Potem to napastnik Interu Miami zapewnił Urugwajowi zwycięstwo w decydującym meczu. Tym samym Urugwaj zdobył pierwszy medal tej imprezy od 2011 r., kiedy to triumfował po wygranej 3:0 w finale nad Peru.

W związku z tym, że Stany Zjednoczone były gospodarzem tej edycji Copa America, to po raz pierwszy gościnnie podczas turnieju wystąpiła reprezentacja Kanady, a więc jeden z gospodarzy mistrzostw świata, które odbędą się w 2026 r. W drodze do meczu z Urugwajem Kanada grała dwukrotnie z Argentyną (po 0:2), a także z Peru (1:0), Chile (0:0) oraz Wenezuelą (4:3 po karnych).

W trakcie 90 minut gole dla Kanady strzelali Ismael Kone oraz Jonathan David. Później to napastnik Lille rozpoczął serię rzutów karnych od pokonania Sergio Rocheta. Jako drugi po stronie Kanadyjczyków ruszył Moise Bombito. Zanim zawodnik Colorado Rapids oddał strzał, to sędzia musiał zareagować. Okazało się, że Dayne St. Clair, czyli bramkarz reprezentacji Kanady, zabrał Rochetowi bidon, na którym miał wypisane, jak jego przeciwnicy uderzają rzuty karne. Sędzia pokazał bramkarzowi Kanady żółtą kartkę.

To zdarzenie zostało odnotowane przez internautów w mediach społecznościowych. "To tak sfałszowane", "trochę ostra kara", "klasyczny turniej CONMEBOL", "to wstrząsnęłoby każdą drużyną", "a urugwajski bramkarz tracił czas przed każdym rzutem karnym, zmuszając rywala do czekania, też powinien był dostać żółtą kartkę" - czytamy w komentarzach. Wielu kibiców było też zdziwionych, że bramkarz obejrzał żółtą kartkę podczas serii rzutów karnych, ale to prawdopodobnie ze względu na nieznajomość przepisów.

Do tej pory Urugwaj zdobył 31 medali w historii Copa America, z czego 15 złotych, 6 srebrnych oraz 10 brązowych. Występ Kanady na tym turnieju oznacza, że ta kadra zrównała się w liczbie występów z Haiti, Hondurasem czy Katarem.

Finał tegorocznej edycji Copa America, w którym Argentyna zagra z Kolumbią, odbędzie się w poniedziałek o godz. 02:00 czasu polskiego.