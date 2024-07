Niestety. Koniec cudownej serii Polaka. Co za pogrom!

Mateusz Bogusz błyszczy formą w MLS, jednak nie przełożyło się to na powołanie do kadry od Michała Probierza na Euro 2024. - Zaakceptowałem, że mnie tam nie ma i skupiłem się na swojej pracy w klubie. Trzymałem kciuki za chłopaków. Chciałem, żeby im dobrze poszło. Jeżeli chodzi o mnie, to może za jakiś czas coś się "urodzi" - mówił niedawno w rozmowie z TVP Sport.

Mateusz Bogusz bez gola i asysty. Koniec serii, która trwała od maja!

W trwającym sezonie MLS Bogusz prezentuje kapitalną formę. W ostatnich tygodniach w każdym meczu wpisywał się na listę strzelców bądź notował asystę. Jego nazwisko w protokole meczowym pojawiło się aż w 10 spotkaniach ligowych z rzędu! Dodał też trafienie w meczu pucharowym. W tym czasie zdobył dziesięć bramek i zanotował pięć asyst!

Każda seria kiedyś się kończy. W przypadku Bogusza zakończyła się ona w rozegranym w nocy z soboty na niedzielę meczu między Los Angeles FC a Colubus Crew. Zespół Polaka przegrał 1:5, a ten, choć spędził 90 minut na boisku, nie zdołał zdobyć gola ani zanotować asysty. Po raz ostatni taka sytuacja miała miejsce 22 maja w meczu pucharowym.

Sam mecz dostarczył wielu emocji. Sędzia musiał pokazać aż trzy czerwone kartki! Najpierw w 83. minucie z boiska wyleciał Sergi Palencia, a w doliczonym czasie gry arbiter ukarał też Jesusa Murillo oraz Marino Hinestrozę.

Mimo to forma Polaka wciąż budzi uznanie i wydaje się, że w najbliższym czasie Bogusz może zostać powołany do reprezentacji Polski. Niewykluczone, że już podczas najbliższego zgrupowania. Biało-Czerwoni we wrześniu rozpoczną rywalizację w Lidze Narodów. Do końca roku zagrają sześć meczów ze Szkocją, Chorwacją oraz Portugalią.

Mateusz Bogusz jest zawodnikiem Los Angeles FC od marca 2023 roku. Łącznie rozegrał 67 spotkań w barwach amerykańskiej drużyny i zdobył 17 bramek oraz zanotował 13 asyst. Jego kontrakt z klubem obowiązuje do końca 2026 roku.