Duży transfer w Bundeslidze. Borussia bierze piłkarza Bayernu! To już pewne

Mecze Bayernu Monachium z Borussią Dortmund, określane w Niemczech jako Der Klassiker, uchodzą za zdecydowanie najbardziej prestiżowe w Bundeslidze. To właśnie te drużyny są najbardziej utytułowane w Niemczech, więc transfery dokonywane między nimi są z reguły dosyć kontrowersyjne. Najlepszym tego przykładem jest Mario Goetze, który w 2013 roku, po finale Ligi Mistrzów między Bayernem a BVB, trafił właśnie do Monachium. Przez to Goetze został znienawidzony w Dortmundzie. Mijają kolejne lata i mamy kolejny transfer na linii Dortmund - Monachium.

Z Bayernu do Borussii Dortmund. Mistrzowie Niemiec notują zysk

Włoski dziennikarz Fabrizio Romano opublikował słynne "here we go" ws. jednego z ciekawszych transferów letniego okna w Bundeslidze. Marcel Sabitzer ma odejść z Bayernu Monachium i zostać nowym zawodnikiem Borussii Dortmund. Austriak będzie kosztował około 19-20 mln euro, a transakcja ma zostać dopięta jeszcze w tym tygodniu. Sabitzer złoży podpis pod czteroletnią umową z nowym pracodawcą, a ta będzie go łączyć z Signal Iduna Park do końca czerwca 2027 roku. Po przejściu testów medycznych pomocnik dołączy do drużyny BVB, która przebywa w Stanach Zjednoczonych.

Jednocześnie Bayern zanotuje lekki zysk na Sabitzerze, bo kupował go latem 2021 roku z RB Lipsk za 15 mln euro. Austriak jest kolejnym zawodnikiem, który przenosi się z Bayernu bezpośrednio do BVB. Wcześniej w XXI wieku tą drogą podążył m.in. Mats Hummels, Niklas Suele, Mario Goetze i Sebastian Rode. W odwrotną stronę kierował się choćby Robert Lewandowski czy Raphael Guerreiro, ale też wspomniani Hummels i Goetze. W poprzednim sezonie Sabitzer przebywał na wypożyczeniu w Manchesterze United.

Sabitzer będzie trzecim transferem Borussii Dortmund w trakcie trwającego letniego okna. Wcześniej BVB sprowadziło Ramy'ego Bensebainiego (bez kwoty odstępnego z Borussii Moenchengladbach), a także zapłaciło 30 mln euro za Felixa Nmechę z Wolfsburga. W ramach ciekawostki - podobne pieniądze (19-20 mln euro) Borussia płaciła m.in. za Jadona Sancho, Nico Schlotterbecka, Erlinga Haalanda czy Axela Witsela.

Borussia Dortmund rozpocznie nowy sezon Bundesligi od starcia na własnym stadionie z FC Koeln (19.08, godz. 18:30).