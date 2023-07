Legia, Lech i Pogoń znają potencjalnych rywali w III rundzie el. do LKE. Są znane marki

Po Rakowie Częstochowa do gry w eliminacjach europejskich pucharów dołączają pozostałe polskie zespoły, czyli Legia Warszawa, Lech Poznań oraz Pogoń Szczecin, które zaczynają zmagania w Lidze Konferencji Europy od drugiej rundy. Przed wicemistrzami Polski dwumecz z Ordabasami Szymkent z Kazachstanu. Lech z kolei zagra z Żalgirisem Kowno, a Pogoń będzie walczyć o awans do kolejnej rundy z Linfield, czyli zespołem z Irlandii Północnej. Wszystkie zespoły w przypadku awansu do III rundy będą w ścieżce niemistrzowskiej, ale tylko Legia i Lech będą rozstawione w losowaniu.

Legia, Lech i Pogoń znają potencjalnych rywali w kolejnej rundzie. Trudne zadanie przed Pogonią

Jan Sikorski z portalu rankinguefa.pl opublikował listę potencjalnych rywali polskich drużyn w III rundzie el. Ligi Konferencji Europy. Zdecydowanie najtrudniejsze zadanie na tym etapie rywalizacji może mieć Pogoń Szczecin. Zespół prowadzony przez Jensa Gustafssona może trafić w losowaniu m.in. na belgijski Gent, Viktorię Pilzno, Djurgardens (niedawny rywal Lecha w 1/8 finału LKE) czy Adanę Demirspor. W pierwszym wymienionym zespole, w ramach wypożyczenia w sezonie 22/23, grał Kamil Piątkowski z Red Bulla Salzburg.

Dużo prościej w III rundzie mogą mieć Legia Warszawa oraz Lech Poznań. Wicemistrzowie Polski, po wyeliminowaniu Ordabasów Szymkent, wśród potencjalnych rywali mają Austrię Wiedeń, Aris Saloniki, Omonię Nikozja czy Lewskiego Sofia. W przypadku Lecha najgroźniej na papierze wyglądają takie zespoły, jak duński Nordsjaelland, Kuopion Palloseura, Worskła Połtawa czy Spartak Trnawa. Zarówno od Lecha, jak i od Legii, można oczekiwać, że awans do IV rundy będzie formalnością.

Losowanie par III rundy el. Ligi Konferencji Europy odbędzie się w poniedziałek 24 lipca o godz. 14:00. Transmisję z tego wydarzenia można obejrzeć na oficjalnej stronie UEFY (uefa.com). Mecze III rundy LKE odbędą się 10 i 17 sierpnia.