Rewolwery znów wystrzeliły. Krzysztof Piątek zaliczył dobry debiut

Krzysztof Piątek otworzył nowy etap w karierze. Polak zdecydował się na transfer do Basaksehiru, z którym podpisał trzyletni kontrakt. Hertha Berlin oddała go bez kwoty odstępnego, ale zapewniła sobie bonusy w zależności od występów Piątka. - Spotkałem się z Galatasaray czy Trabzonsporem w Turcji, ale wolałem Basaksehir. Do Turcji przyjeżdżają naprawdę wielcy gracze. Zespoły, takie jak Fenerbahce czy Galatasaray mają prawdziwe gwiazdy. Myślę jednak, że Basaksehir będzie walczył o mistrzostwo - mówił Piątek po podpisaniu kontraktu. Teraz oficjalnie zadebiutował w nowych barwach.

Piątek z pierwszym golem w nowym klubie. Wszedł na boisko w drugiej połowie

Istanbul Basaksehir rywalizował w trzecim sparingu przed nowym sezonem z katarskim Al-Markhiya. W podstawowym składzie drużyny z Turcji zabrakło Piątka, ale ten pojawił się w drugiej połowie. Polak zaliczył udany debiut, pokonując bramkarza rywali w 76. minucie. Dzięki temu trafieniu Basaksehir wygrał 3:1, a wcześniej gole, już w pierwszej połowie, strzelali Serb Danijel Aleksić oraz Serdar Gurler. Gola honorowego dla drużyny z Kataru strzelił Naoufal Bannis.

Wcześniej Basaksehir grał mecze towarzyskie z Antalyasporem (1:2) oraz FK Olimpikiem Sarajewo (2:0). - Staramy się jak najlepiej przygotować do rozgrywek ligowych. Naszym celem jest walka o udział w europejskich pucharach. Chcemy rzucić wyzwanie drużynom z wielkiej czwórki (Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas, Trabzonspor - red.). Jesteśmy wystarczająco silni, by tego dokonać - uważa trener Emre Belozoglu. Starcie z Al-Markhiya było ostatnim sprawdzianem Turków w trakcie obozu przygotowawczego w Burdur.

Teraz zespół prowadzony przez Emre Belozoglu skupia się na starcie nowego sezonu ligi tureckiej. W pierwszej kolejce Basaksehir zagra na wyjeździe z Alanyasporem (13.08, godz. 19:00). Zespół ze stolicy Turcji zakończył poprzedni sezon Super Ligi na piątym miejscu, a w rozgrywkach 22/23 dotarł do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Tam jednak musiał uznać wyższość belgijskiego Gentu (2:5 w dwumeczu).