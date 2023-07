Mane nie trzyma ciśnienia. Starł się z dziennikarzem. "Zabijaliście"

Sadio Mane jest na wylocie z Bayernu Monachium, mimo raptem dwunastu miesięcy spędzonych na Allianz Arenie. Napastnik, przychodząc z Liverpoolu, kosztował 32 miliony euro i miał zastąpić Roberta Lewandowskiego. Na murawie prezentował się jednak średnio, a w dodatku sprawiał problemy pozaboiskowe.

Thomas Tuchel, szkoleniowiec Bayernu, podobnie jak jego władze, nie widzi Senegalczyka w kadrze na następny sezon, lecz klub oczekuje za niego konkretnych pieniędzy. Mowa o kwocie rzędu 20-30 milionów euro. Mane jest kuszony przez ekipy z Arabii Saudyjskiej i miałby dołączyć do Al-Nassr, gdzie obecnie gra Cristiano Ronaldo. Tę drużynę niedawno wzmocnili również Marcelo Brozović oraz Seko Fofana, a Senegalczyk mógłby liczyć na wynagrodzenie rzędu 40 milionów euro netto. To dwukrotnie więcej niż obecnie zarabia w Niemczech.

31-letni były zawodnik Liverpoolu od dawna zmaga się ze sporą krytyką ze strony niemieckich mediów, więc postanowił nie pozostać im dłużny. Kamery zarejestrowały moment, w którym Mane pojawia się w klubie, a jeden z przedstawicieli mediów próbował z nim porozmawiać. - Zabijaliście mnie każdego dnia, a teraz chcecie rozmawiać - odparł piłkarz.

Kontrakt Sadio Mane z Bayernem Monachium obowiązuje do końca czerwca 2025 roku, więc jeśli zawodnik nie zdecyduje się przenieść do Arabii Saudyjskiej, to niemiecki klub będzie miał problem, gdyż 31-latek zarabia dużo pieniędzy, a nie gwarantuje odpowiedniego poziomu sportowego, a w dodatku często łapie kontuzje. W poprzednim sezonie napastnik wystąpił w 38 spotkaniach, zdobywając 12 bramek i notując 6 asyst.