Mueller o Bayernie po odejściu Lewandowskiego: "Bilans nie jest dobry"

Letnia saga związana z odejściem Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium trwała bardzo długo. Polak otwarcie komunikował, że chce odejść z klubu, w którym spędził osiem lat i ostatecznie dopiął swego, przenosząc się do FC Barcelony. Kwota transferu wyniosła 45 milionów euro, a jak pokazuje ten sezon, 34-latek nie stracił skuteczności.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski i Salihamidzić pod szatnią. Wyjątkowe ujęcia

Dotarliśmy do oceny UEFA ws. Szymona Marciniaka po Barcelona - Inter

Zmiany w stylu gry Bayernu Monachium po odejściu Lewandowskiego. Mueller niezadowolony

Na temat odejścia Lewandowskiego wypowiedział się Thomas Mueller, który w rozmowie z "Sueddeutsche Zeitung" przyznał, jakie wywołało to zmiany w sposobie gry Bawarczyków. - Teraz często może się zdarzyć, że to ja jestem adresatem podań, tak jak było to ostatnio przeciwko Barcelonie. Teraz strzelamy gole w inny sposób niż wcześniej - przyznał.

Choć po transferze Lewandowskiego do klubu sprowadzono Sadio Mane z Liverpoolu, nie pełni on takiej roli, jak Polak. Senegalczyk dał trenerowi możliwość korzystania z różnych opcji w formacji ofensywnej, dzięki czemu każdy z piłkarzy może grać na dowolnej pozycji. Zmiany personalne w Bayernie sprawiły, że przynajmniej na początku sezonu drużyna z Bawarii spisuje się poniżej oczekiwań. Po dziewięciu rozegranych spotkaniach ma tylko 16 punktów na koncie i zajmuje trzecie miejsce, ze stratą czterech punktów do nieoczekiwanego lidera tabeli, Unionu Berlin.

Wyjechał z Polski i podbija Holandię. Mistrzowsko podsumował ekstraklasę

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Zdaniem Muellera, takie stan rzeczy jest dla Bayernu nie do zaakceptowania. - Jest jeszcze zbyt wcześnie na ocenę zmiany systemu. Jestem pewien, że dotychczasowy wynik, przynajmniej w Bundeslidze, z czterema remisami i jedną porażką, nie jest dobry. Te wyniki są absolutnie niewystarczające dla naszych wymagań - dodał.