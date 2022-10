Robert Lewandowski poniżony w Hiszpanii. "Nie można"

FC Barcelona w środę zremisowała 3:3 z Interem Mediolan i ma już tylko iluzoryczne szanse na awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Piłkarze Xaviego Hernandeza nie mają zbyt wiele czasu na odpoczynek, gdyż już w niedzielę czeka ich kolejne arcyważne spotkanie - wielkie El Clasico z Realem Madryt. Obie drużyny z identycznym dorobkiem punktowym znajdują się na szczycie tabeli La Liga. Dodatkowym smaczkiem, będzie rywalizacja Roberta Lewandowskiego i Karima Benzemy.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski jak duch. Ta sytuacja mówi wszystko

To właśnie Polak i Francuz w ostatnich latach toczą walkę o miano najlepszego napastnika świata. Teraz, w pierwszym bezpośrednim pojedynku od kiedy Lewandowski dołączył do "Barcy", będą mogli sprawdzić, kto jest lepszy.

Kylian Mbappe ma przeciek ws. Złotej Piłki. I nie chce przyjeżdżać na galę

Swoje zadanie na ten temat ma już natomiast ekspert popularnego programu "El Chiringuito de Jugones", Jorge d'Alessandro. Były argentyński bramkarz w trakcie ostatniej emisji dał jasno do zrozumienia, że jego zdaniem, Lewandowski nie znajduje się na tym samym poziomie, co Benzema. Tym samym d'Alessandro już kolejny raz skorzystał z okazji, by deprecjonować umiejętności i osiągnięcia Polaka. - Nie lubię Lewandowskiego, lubię inną piłkę nożną. Lubię Mbappe, to inny typ "9" - gorączkował się kilka tygodni temu, wymachując rękami w studio. Akurat, gdy Polak wskoczył na fotel lidera klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów.

Lewandowski to tylko egzekutor, a Benzema to profesjonalny zawodnik - mówi d'Alessandro

Tym razem d'Alessandro stwierdził natomiast, że Lewandowski zwyczajnie jest piłkarzem gorszym od Benzemy. Zdaniem Argentyńczyka, jedynym atutem napastnika Barcelony jest to, że... potrafi strzelać gole. Zaś w pozostałych elementach piłkarskiego rzemiosła, nie dorównuje gwieździe Realu Madryt.

- Lewandowskiego nie można porównać z Benzemą, Francuz angażuje się, gra, przepycha… podczas gdy Polak nie jest taki. Nie mogą być porównywani. Jeden jest zawodowym graczem (Benzema), a drugi jest tylko egzekutorem - mówił wyraźnie poruszony gość programu. Nagranie z jego występu można zobaczyć w tym miejscu.

Póki co, statystyki przemawiają jednak za Robertem Lewandowskim. Polak jest liderem klasyfikacji La Liga z 8 bramkami i Ligi Mistrzów z 5 trafieniami (ex aequo z Erlingiem Haalandem). Mecz Real Madryt-FC Barcelona odbędzie się w niedzielę 16 października o godzinie 16:15.

Barcelona policzyła pieniądze za ćwierćfinał LM. I teraz ma gigantyczny problem