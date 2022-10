Włosi zarzucają Marciniakowi poważny błąd w meczu Barcelona - Inter

FC Barcelona bardzo mocno skomplikowała sobie sytuację w Lidze Mistrzów. Katalończycy zremisowali 3:3 z Interem Mediolan i aby mogli liczyć na awans do 1/8 finału, musiałby wydarzyć się cud. Samo spotkanie na Camp Nou było niezwykle emocjonujące i praktycznie przez całe 90 minut Szymon Marciniak miał mnóstwo pracy.

Włosi rozpływają się w zachwytach nad Piotrem Zielińskim. Costacurta wygrał

Czerwona kartka dla Dembele? Tu zdaniem Włochów Marciniak popełnił duży błąd, ale za pozostałe decyzje jest chwalony

Najwięcej kontrowersji w związku z sędziowaniem Marciniaka dotyczyły Ousmane'a Dembele i faktu, że polski arbiter nie wyrzucił go z boiska. W 78. minucie francuski skrzydłowy ostro zaatakował Matteo Darmiana. Wejście było wręcz brutalne, czego dowodem był krzyk włoskiego obrońcy, który można było usłyszeć nawet podczas transmisji telewizyjnej. "Zamiast czerwonej sięgnął po żółtą. To błąd sędziego!" - w taki sposób "Corriere dello Sport" podsumowało to zdarzenie.

O ile z braku czerwonej kartki przy tym wejściu można było się wytłumaczyć, to według włoskich mediów powinna być to druga żółta kartka dla Dembele. W pierwszej połowie Francuz powinien zobaczyć upomnienie za faul na Milanie Skriniarze. Marciniak jednak wówczas oszczędził zawodnika "Barcy". "To poważny błąd, który mógł wpłynąć na przebieg meczu" - dodano.

Poza sytuacją z Dembele dziennik "Corriere dello Sport" ocenił inne sporne sytuacje jako odpowiednio rozstrzygnięte. Przy bramce na 2:1 Lautaro Martinez nie zagrał piłki ręką, przez co nie była potrzebna interwencja Marciniaka. Ponadto polski arbiter, zdaniem dziennika, słusznie nie podyktował rzutu karnego za rzekomy faul de Vrija na Pedrim w polu karnym.

Kontrowersji nie było natomiast przy pierwszym trafieniu Roberta Lewandowskiego, które ostatecznie nie zostało uznane. Arbiter liniowy, Tomasz Listkiewicz nie popełnił błędu, wskazując na pozycję spaloną Polaka.

Po czterech kolejkach FC Barcelona ma zaledwie cztery punkty na koncie, trzy mniej od Interu Mediolan. Katalończycy mają jeszcze iluzoryczne szanse na awans do 1/8 finału. Musieliby wygrać dwa pozostałe mecze z Viktorią Pilzno i Bayernem Monachium, a przy tym liczyć na to, że Inter co najmniej zremisuje z oboma tymi rywalami. Szczególnie trudno uwierzyć w to, że nie będą w stanie wygrać z Viktorią, która jak dotąd nie zdobyła ani jednego punktu.

Ekspert ocenia Marciniaka. "To był trudny mecz"

- Szymon musiał ten mecz sędziować bardzo dojrzale, żeby nie wyjść na pierwszy plan jakąś pochopną decyzją i tak ten mecz prowadził. To były trudne zawody. Szczególnie włoski styl gry w obronie jest dla sędziów bardzo trudny. Było bardzo dużo trzymań za koszulki, przepychanek, walki ciałem w polu karnym. Tutaj można szukać drobnych uchybień u Szymona. Natomiast zbyt pochopne odgwizdywanie fauli mogło spowodować, że mecz byłby rwany i byłaby nadmierna liczba przerw w grze - ocenia w rozmowie z Marcinem Jazem ze Sport.pl Marcin Borski, były sędzia międzynarodowy >>