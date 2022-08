Karbownik w nowym klubie. Ledwo przyszedł i już problem

W styczniu 2021 roku Michał Karbownik przeniósł się z Legii Warszawa do Brighton. W angielskim klubie nie mógł liczyć na regularną grę i w zeszłym sezonie został wypożyczony do Olympiakosu. Jego pobyt w greckim klubie nie należał do udanych. Zagrał w zaledwie dziewięciu meczach, notując jedną asystę. Latem tego roku Polak wrócił do Brighton, ale było pewne, że Anglicy ponownie go wypożyczą.

Kłopoty Michała Karbownika. Fortuna ściągnęła rywala do walki w wyjściowym składzie

Na początku spekulowało się, że Karbownik może przenieść się do Lechii lub Legii. Ostatecznie zawodnik trafił do Fortuny Duesseldorf, gdzie gra również Dawid Kownacki. Piłkarz przed transferem miał jeden warunek. Chodziło o jego pozycję na boisku. Chciał, aby trener wystawiał go w środku pola. Wypożyczenie do niemieckiego zespołu doszło do skutku, więc należy się spodziewać, że Karbownik dostał takie zapewnienie od działaczy klubu.

Wydaje się, że w Duesseldorfie nie są w pełni zadowoleni z tego pomysłu i sprowadzili kolejnego piłkarza do środka pola. W czwartek Fortuna poinformowała o transferze Jorrita Hendrixa. Holender stanie się kolejnym rywalem Karbownika w walce o miejsce wyjściowym składzie. Przez to 21-latek będzie musiał się jeszcze bardziej postarać, aby regularnie pojawiać się na boisku.

Hendrix w ostatnim czasie był wypożyczony ze Spartaka Moskwa do Feyenordu, gdzie rozegrał 14 meczów, w których strzelił jednego gola i zaliczył tyle samo asyst. Po powrocie do Moskwy rozwiązał kontrakt z klubem i zdecydował się na przenosiny do Fortuny. Z niemieckim zespołem podpisał roczną umowę.

Fortuna Duesseldorf po trzech kolejkach zajmuje szóste miejsce tabeli 2. Bundesligi z dorobkiem sześciu punktów. W kolejne serii spotkań zagra z SpVgg Greuther Furth. Spotkanie zaplanowane jest na niedzielę o 13:30.

