Brazylia odmawia gry z Argentyną. Bojkot na chwilę przed MŚ 2022 wbrew FIFA

Na początku września 2021 roku reprezentacje Brazylii i Argentyny grały ze sobą w ramach eliminacji mistrzostw świata w strefie południowoamerykańskiej. Spotkanie trwało jednak tylko sześć minut - na murawę weszli policjanci i towarzyszący im urzędnicy, którzy nie zamierzali pozwalać na dokończenie starcia.

FIFA domaga się rozegrania meczu pomiędzy Brazylią i Argentyną

Powodem był fakt, że czterech piłkarzy reprezentacji Argentyny (Emiliano Martinez, Cristian Romero, Giovani Lo Celso i Emiliano Buendia) zostało oskarżonych o złamanie zasad kwarantanny i fałszowanie dokumentów w celu nielegalnego wjazdu do Brazylii. Mecz potrwał zatem tylko kilka minut, po czym został odwołany.

Nawet bez dokończenia spotkania, obie reprezentacje bez problemu uzyskały awans na tegoroczny mundial. FIFA nie pozostawiła tak jednak całej sprawy i nakazała obu reprezentacjom, aby rok po pierwotnym terminie, czyli we wrześniu 2022 roku rozegrały mecz i skompletowały terminarz eliminacji.

Brazylijczycy odmawiają gry z Argentyną i zapowiadają bojkot

Brazylijskie media poinformowały, że władze tamtejszej federacji nie zamierzają rozgrywać meczu, ponieważ miałoby to być zbyt ryzykowne dla piłkarzy w kontekście rozpoczynającego się pod koniec listopada mundialu. Obawy dotyczą ewentualnych kontuzji czy innych sytuacji losowych, mogących mieć wpływ na kadrę powołaną na turniej.

Prezydent brazylijskiej federacji Ednaldo Rodrigues zapowiedział, że zostaną podjęte działania w celu odwołania meczu. - Skontaktujemy się z FIFA, aby mecz nie doszedł do skutku. Naszym priorytetem jest zdobycie Pucharu Świata w Katarze. Jeśli to spotkanie nie będzie zalecane przez sztab trenerski reprezentacji, będziemy pracować nad tym, aby do niego nie doszło - powiedział. Federacje Brazylii i Argentyny skierowały sprawę do Sądu Arbitrażu Sportowego, który ma orzec w tej sprawie w sierpniu.

Reprezentacja Brazylii na mistrzostwach świata w Katarze zagra w grupie G z Serbią, Szwajcarią i Kamerunem. Argentynę z kolei czekają pojedynki w grupie C z Arabią Saudyjską, Meksykiem i Polską.