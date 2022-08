Borussia Dortmund zgłosiła Polaka do rozgrywek Bundesligi

Marcel Lotka dołączył do Borussii Dortmund na zasadzie wolnego transferu. Młodzieżowy reprezentant Polski z bardzo dobrej strony zaprezentował się podczas końcówki poprzedniego sezonu Bundesligi i niewykluczone, że będzie mógł zagrać na najwyższym szczeblu rozgrywkowym także w następnym.

Borussia Dortmund zgłosiła Marcela Lotkę do rozgrywek Bundesligi. Dostanie swoją szansę?

Lotka, choć typowany był do gry w drugiej drużynie Borussii Dortmund, został również zgłoszony do rozgrywek Bundesligi, więc w teorii istnieje szansa na jego występy w meczach pierwszej ekipy. Nie będzie to jednak proste, bowiem kadrowymi rywalami 21-latka są Gregor Kobel, Luca Unbehaun i Alexander Meyer.

Zawodnik znalazł się także na ławce rezerwowych podczas ostatniego sparingu BVB z Villarrealem. Młodzieżowy reprezentant Polski trenuje również z pierwszą drużyną i stara się przekonać do siebie trenerów niemieckiego klubu. Jak informuje portal derwesten.de, Lotka rywalizuje, póki co z Unbehaunem o rolę trzeciego bramkarza klubu z Dortmundu oraz ewentualnie bluzę z numerem jeden drugiej drużyny. Co ciekawe, Unbehaun ma być niezadowolony z takiego stanu rzeczy i niewykluczone, że będzie rozglądał się za nowym klubem, gdzie miałby więcej możliwości gry w pierwszym zespole. To może być kluczowe dla przyszłości Polaka.

Lotka ma na swoim koncie 10 meczów w Bundeslidze, rozegranych dla Herthy Berlin. 21-latek dobrze wykorzystał swoją szansę i dwukrotnie udawało mu się nawet zachować czyste konto. Bramkarz zaliczył również występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski.