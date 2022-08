Szef Borussii zawstydził Bayern. Bawarczykom zabrakło takiej klasy wobec Lewandowskiego

Po ponad 12 latach spędzonych w Niemczech Robert Lewandowski przeniósł się do FC Barcelony. Tym samym Polak zakończył rozdział, w trakcie którego przez cztery lata grał w Borussii Dortmund, a następnie przez osiem lat wyrósł na piłkarza światowego formatu, bijąc szereg rekordów w Bayernie Monachium.

Ładny gest Watzke wobec Roberta Lewandowskiego. Bayern na takowy się nie zdobył

Tak długo okres spędzony w Bundeslidze nie pozostał niezauważony przez dyrektora zarządzającego BVB. Hans-Joachim Watzke w rozmowie z "Kickerem" przyznał, że gdy tylko pojawiło się potwierdzenie transferu Lewandowskiego do FC Barcelony, postanowił się z nim osobiście skontaktować.

- Osobiście podziękowałem Robertowi Lewandowskiemu, ponieważ przez ostatnie 12 lat bardzo, bardzo dobrze reprezentował Bundesligę. On też mi podziękował - za czas spędzony w Niemczech i za cztery lata w Dortmundzie, w trakcie których wiele się nauczył - powiedział Watzke.

Dyrektor BVB odniósł się również do odejścia innej gwiazdy Bundesligi, Erlinga Haalanda. - Odejście Lewandowskiego i Haalanda to wyzwanie, z którym liga musi się zmierzyć. Bundesliga jednak radziła sobie dobrze, gdy obu w niej nie było, dlatego nadal będzie sobie dobrze radzić - dodał.

Ujawnienie przez Watzke tematu rozmowy z Lewandowskim sprawia, że jego zachowanie można określić jako zdecydowanie bardziej "fair" niż władz Bayernu. W ostatnich dniach było głośno o wywiadzie Polaka dla ESPN, w którym stwierdził, że "powiedziano o nim wiele złego", a po ogłoszeniu transferu do FC Barcelony nie usłyszał podziękowań za wkład w ostatnie osiągnięcia Bayernu Monachium.

Robert Lewandowski rozegrał w nowym klubie jak dotąd trzy mecze. Podczas przedsezonowego tournee zagrał z Realem Madryt (1:0), Juventusem (2:2) i New York Red Bulls (2:0). Póki co nie strzelił jeszcze bramki. Kolejną okazję do tego będzie miał w niedzielę 7 sierpnia, kiedy to Barca zagra ostatni letni sparing z meksykańskim UNAM Pumas.