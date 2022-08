Pekhart wróci do ekstraklasy? Dwa kluby nadal z nim rozmawiają

Tomas Pekhart przez ostatnie 2,5 roku był najlepszym napastnikiem Legii Warszawa. W barwach klubu ze stolicy rozegrał w tym czasie 90 meczów, w których strzelił 39 goli i zaliczył 4 asysty. Jego kontrakt z Legią wygasł jednak 30 czerwca i nie został przedłużony. Mimo to doświadczony Czech wciąż może grać w polskiej ekstraklasie.

Pekhart nadal może grać w ekstraklasie. Rozmawia z Rakowem i Legią

Choć Pekhart od miesiąca pozostaje wolnym zawodnikiem, to jak informuje Interia, wciąż pozostaje w kontakcie z dwoma klubami ekstraklasy. I o ile obecność w tym gronie Rakowa Częstochowa raczej nikogo dziwić nie powinna, to rozmowy Pekharta z Legią Warszawa już jak najbardziej. W końcu mowa o klubie, którego ofertę, niższą niż do tej pory, czeski napastnik odrzucił.

- Tomáš Pekhart wciąż rozmawia z Legią Warszawa i Rakowem Częstochowa. W przypadku Legii rozbija się o pensję, w przypadku Rakowa – o długość kontraktu. Czech ma też kilka innych ofert: Cypr, Grecja, Turcja. Opcja z kraju arabskiego się tli, ale na razie mało konkretów - napisał na Twitterze dziennikarz Interii Sebastian Staszewski.

Wydaje się, że klubem, który zdecydowanie bardziej potrzebuje transferu takiego napastnika, jak Tomas Pekhart, pozostaje Legia Warszawa. Warszawianie od początku sezonu stawiają na środku ataku na Macieja Rosołka. W Rakowie z kolei trener Marek Papszun wciąż ma trzech zawodników na tę pozycję - Vladislavsa Gutkovskisa, Fabiana Piaseckiego i Sebastiana Musiolika, choć niewykluczone, że w przypadku transferu Pekharta ten ostatnio pożegna się z wicemistrzem Polski.