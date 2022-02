Robert Lewandowski deklasuje. Tak wygląda klasyfikacja Złotego Buta 2022

Robert Lewandowski znajduje się w fenomenalnej formie w tym sezonie. W weekend jego Bayern przegrał 2:4 z Vfl Bochum, ale Polak dołożył dwa trafienia i ma już ich 26 w lidze. Taki dorobek daje mu nie tylko prowadzenie w klasyfikacji strzelców Bundesligi, ale także w zestawieniu Złotego Buta, w którym ma 52 punkty.

Robert Lewandowski powiększa przewagę w klasyfikacji Złotego Buta

W miniony weekend Lewandowski powiększył przewagę nad bezpośrednimi rywali, czyli Patrikiem Schickiem z Bayeru Leverkusen oraz Ciro Immobille z Lazio. Obaj napastnicy dołożyli tylko po jednym trafieniu i mają ich na koncie po 19, czyli 38 punktów (bramki w najlepszych ligach światach mnożone są przez współczynnik 2,0). Na dalszych pozycjach są Dusan Vlahović (Juventus) oraz Karim Benzema (Real Madryt). Fenomenalny Serb zdobył w tym sezonie 18 bramek, zaś napastnik Realu Madryt - 17. Erling Haaland, który był typowany jako główny rywal Lewandowskiego w walce o Złotego Buta, zajmuje dopiero siódme miejsce z 16 golami na koncie. Norweg stracił jednak kilka meczów z powodu kontuzji.

Złoty But. Czołówka klasyfikacji:

1. Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - 26 goli, 52 pkt

2. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) - 19 goli, 38 pkt

Ciro Immobille (Lazio) - 19 goli, 38 pkt

4. Dusan Vlahović (Juventus) - 18 goli, 36 pkt

5. Karim Beznema (Real Madryt) - 17 goli, 34 pkt

7. Mohamed Salad (Liverpool) - 16 goli, 32 pkt

Erling Haaland (Borussia Dortmund) - 16 goli, 32 pkt

Wydaje się, że Lewandowski nie będzie miał problemów z ponownym zdobyciem prestiżowej nagrody. Trudniejszym zadaniem będzie poprawienie dorobku punktowego sprzed roku. Wtedy to Lewandowski zdobył aż 41 bramek w lidze, co przełożyło się aż na 82 punkty. Był to najlepszy wynik od 2015 roku i 48 goli Cristiano Ronaldo.

Złoty But. Ostatni zwycięzcy: