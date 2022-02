Legia Warszawa najgorszym mistrzem w Europie. Kompromitacja

To był koszmarny wieczór dla kibiców Legii Warszawa. Drużyna Aleksandara Vukovicia znów zawiodła na całej linii i przegrała na własnym stadionie z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie - Wartą Poznań 0:1. Niedzielnemu spotkaniu towarzyszyło bardzo dużo emocji, które było czuć zarówno na boisku jak i na trybunach.

REKLAMA

Zobacz wideo Tymoteusz Puchacz znakomicie odnajduje się w Trabzonsporze

Porażka z Wartą była już dla Legii 14. w tym sezonie. W związku z tym drużyna prowadzona przez Aleksandara Vukovicia znalazła się na przedostatnim miejscu w tabeli ekstraklasy i ma dwa punkty straty do bezpiecznego miejsca. Warszawianie mają jednak do rozegrania jedno spotkanie zaległe, ale widmo spadku coraz śmielej zagląda jej w oczy.

Legia chce kupić reprezentanta Polski. Ma uratować przed spadkiem

Legia najgorszym mistrzem w całej Europie. Zaskakujący lider

Aż 14 porażek to najgorszy wynik Legii w historii. Do tej pory rekordem były 13 przegranych spotkań w sezonach 1936 i 1975/1976, a wszystko wskazuje na to, że rekord ten będzie dalej śrubowany. W końcu za nami dopiero 21. kolejek. Okazuje się jednak, że nie tylko w tym obecna drużyna Legii jest najgorsza.

Tajne spotkanie ws. Haalanda w siedzibie Adidasa. Nowy klub już wybrany?

Obecni mistrzowie Polski są również najgorszym mistrzem w Europie (spośród lig grających systemem jesień - wiosna). Średnia punktów Legii w tym sezonie ligowym to zaledwie... 0,90 na mecz. Tuż przed drużyną z Warszawy znajdują się triumfatorzy lig z Albanii (Teuta Durres) i Kosowa (FC Prisztina), którzy mają jednak przynajmniej średnią wyższą niż jeden punkt. Najlepiej natomiast w tym zestawieniu prezentuje się Crvena Zvezda ze średnią 2,59. Mistrz Serbii wyprzedza między innymi mistrza Anglii - Manchester City (2,52).