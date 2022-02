Przepiękny gol Arkadiusza Milika! Szczęka opada [WIDEO]

Arkadiusz Milik był bohaterem ligowego starcia z Angers, które odbyło się przed tygodniem. Polski napastnik miał wielki udział w wygranej Olympique Marsylia 5:2. Strzelił hat-tricka i uciszył tych wszystkich, którzy twierdzili, że jego pozycja we francuskim zespole jest bardzo słaba.

Arkadiusz Milik strzelił takiego gola, że szczęka opada

I tym razem znów został bohaterem Marsylii! Polski napastnik wszedł na boisko w 76. minucie, a już sześć minut później doskonale odnalazł się w polu karnym Metz, przyjął piłkę na klatkę piersiową, po czym uderzył przewrotką nie do obrony! Ten gol był tym cenniejszy, że wówczas na tablicy wyników był remis 1:1, więc Polak wyprowadził swój zespół na prowadzenie w ostatnich minutach meczu. I Marsylii udało się wygrać.

Dla Arkadiusza Milika to już 5. gol strzelony w tym sezonie Ligue 1. Ale w jakim stylu on to zrobił! - Muszę poszukać szczęki, gdzieś spadła na podłogę - krzyczał rozentuzjazmowany Marcin Grzywacz, komentujący to spotkanie na antenie Eleven Sports.

Łącznie w tym sezonie Milik strzelił 14 goli w 23 meczach, choć na boisku przebywał przez zaledwie 1444 minuty. W poprzedniej kolejce w starciu z Angers strzelił hat-tricka (a Marsylia wygrała 5:2), dzięki czemu zwiększa szanse na wywalczenie miejsca w pierwszym składzie Marsylii. A dzięki zwycięstwu ekipa Jorge Sampaolego ma 46 pkt po 24 kolejkach (do końca zostało 14 kolejek). Szanse na mistrzostwo są iluzoryczne (PSG ma 59 pkt), ale drugie miejsce daje bezpośredni awans do LM. Za plecami OM znajdują się Nice (42 pkt) oraz Strasbourg (41 pkt).