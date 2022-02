Suele zabrał głos po ogłoszeniu sensacyjnego transferu. "Już kilka tygodni temu"

Aktualny kontrakt Niklasa Suele z Bayernem Monachium obowiązuje tylko do czerwca tego roku. 27-letni obrońca nie był skory do jego przedłużenia, co oznacza, że po zakończeniu sezonu stanie się wolnym zawodnikiem, a w tym momencie były już możliwe negocjacje z potencjalnym nowym pracodawcą.

"Byłem pod wrażeniem tego, jak starali się dla mnie"

Zawodnik ostatecznie zdecydował się podpisać umowę z odwiecznym rywalem Bayernu Monachium - Borussią Dortmund.

- W ciągu ostatnich kilku dni i tygodni dużo się o mnie mówiło i spekulowano na temat tego, co chcę robić i dlaczego. Ja jednak już kilka tygodni temu zdecydowałem się zagrać w przyszłości dla Borussii Dortmund - powiedział Suele w rozmowie z niemieckim dziennikiem "Bild".

Chwalił również rozmowy z działaczami aktualnego wicelidera Bundesligi (ma dziewięć punktów straty do Bayernu Monachium).

- Od momentu, w którym po raz pierwszy skontaktowali się ze mną, czułem, że ludzie zarządzający klubem byli bardzo chętni do współpracy ze mną. Hans Joachim Watzke, Michael Zorc, Sebastian Kehl i Marco Rose dali mi wyobrażenie o roli, którą mogę grać w BVB. Miałem wrażenie, że jestem poszukiwany jako osoba i jako piłkarz. Byłem pod wrażeniem tego, jak starali się dla mnie, więc szybko wiedziałem, gdzie będę grać w przyszłości - dodał Suele.

Suele występuje w Bayernie Monachium od lipca 2017 roku. W tym czasie rozegrał 159 spotkań, zdobywając 6 bramek i mając 4 asysty. Sięgnął m.in. po Ligę Mistrzów, Superpuchar UEFA, cztery mistrzostwa Niemiec, dwa krajowe puchary i Klubowe Mistrzostwo Świata.

Reprezentant Niemiec wyceniany jest przez portal Transfermarkt na 35 mln euro, ale przeniesie się do wicelidera Bundesligi za darmo.