Robert Lewandowski zakończy karierę w tym klubie? Mocna deklaracja

Bayern Monachium pracuje nad kontraktami swoich trzech liderów, czyli Roberta Lewandowskiego, Manuela Neuera i Thomasa Muellera. Przedłużenie umowy z tym ostatnim stoi pod dużym znakiem zapytania, natomiast klub jest wyjątkowo zdeterminowany do tego, aby zatrzymać u siebie Polaka.

Prezydent Bayernu Monachium zakłada, że Robert Lewandowski zakończy karierę w Bayernie

Robert Lewandowski jest zdecydowanie najlepiej opłacanym piłkarzem Bayernu Monachium. Według "Bilda" napastnik inkasuje 23 mln euro za sezon i jest jedynym zawodnikiem zarabiającym powyżej 20 mln. To poważne obciążenie dla budżetu klubu, niemniej Polak jest rzadko spotykanym gwarantem bramek.

Mimo tak wysokiej pensji "Lewy" ma być priorytetem wśród zawodników, którym kończą się kontrakty. Bawarczycy są przekonani, że zatrzymanie naszego napastnika jest receptą na kolejne sukcesy klubu z Allianz Arena, podobnie jak Manuela Neuera i Thomasa Muellera. Mocną deklarację tej sprawie złożył Herbert Hainer, który nie wyobraża sobie, że kluczowi piłkarze odeszli. - Byłbym szczęśliwy, gdyby wszyscy trzej kariery zakończyli w naszym klubie. I na razie zakładam, że tak właśnie się stanie - powiedział prezydent Bayernu na temat "Super Trio" w rozmowie z Bild TV.

Oliver Kahn: "Robert Lewandowski jest polisą ubezpieczeniową Bayernu"

Równio stanowczo, ale bardziej konkretnie na temat Roberta Lewandowskiego wypowiedział się za to Oliver Kahn, pełniący funkcję prezesa Bayernu Monachium. Legendarny niemiecki bramkarz niedawno wspominał, że klub nie panikuje w kwestii przedłużenia kontraktów, a tym razem podkreślił już, że Polak jest priorytetem. - To jest absolutny fenomen. Nie ma się nad czym zastanawiać. On w każdym sezonie strzela 30 i nawet więcej bramek. Robert jest "polisą ubezpieczeniową" Bayernu. Oczywiście, zrobimy wszystko, aby został z nami jak najdłużej - zadeklarował Niemiec.

Kibice zespołu nie mogą być jednak spokojni. Lewandowski wciąż budzi zainteresowanie takich klubów jak Real Madryt, Paris Saint Germain czy Manchester City. Polak znany ze swoich ambicji być może będzie chciał spróbować swoich sił w innej lidze. Z drugiej strony pozostanie w stolicy Bawarii, pozwoliłoby mu zapewnić sobie "nieśmiertelność" w annałach Bundesligi.

W kolejnej kolejce Bundesligi Bayern zagra na wyjeździe z VfL Bochum. Mecz w sobotę o 15:30. Robert Lewandowski będzie miał kolejną okazję na powiększenie dorobku strzeleckiego.