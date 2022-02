Bayern trzyma w sejfie pieniądze dla Lewandowskiego. Zbierają 100 mln euro

"Der Spiegel" przeanalizował sytuację kadrową w Bayernie Monachium. Kibice mistrza Niemiec nie mogą się spodziewać takich inwestycji, jak w ostatnich latach. Mowa o płaceniu 80 milionów euro za Lucasa Hernandeza, 60 mln za Leroya Sane, czy nawet 42,5 mln za Dayota Upamecano. Skutki ekonomiczne pandemii dotknęły także Bayern.

Latem klub poszuka na rynku transferowym raczej dobrych okazji, czyli piłkarzy, którym 1 lipca wygasają kontrakty. Plotkuje się przede wszystkim o stoperach. Matthias Ginter z Borussii Moenchengladbach. Antonio Ruediger i Andreas Christensen z Chelsea. Ktoś z tej trójki ma zasilić Bayern, by zastąpić Niklasa Suele, który nie przedłuży umowy z Bayernem. Nie przedłuży, bo Oliver Kahn, prezes klubu, nie zamierza się uginać w negocjacjach kontraktowych.

- Mamy swoje ograniczenia, których nie przekroczymy i których nie będziemy ignorować. Jeśli zawodnicy z innych klubów będą dostępni na zasadzie wolnego transferu, to będzie to dla nas dobra okazja - deklaruje Kahn.

Co z Lewandowskim?

Kontrakty 32-letniego Thomasa Muellera, 35-letniego Manuela Neuera i 34-letniego Roberta Lewandowskiego wygasają latem 2023 roku. "To są trzy powody, dla których Bayern musi trzymać pieniądze w sejfie. To trzej piłkarze o najdłuższym stażu w zespole i o największej jakości. Władze Bayernu prawdopodobnie będą dążyły do tego, by przedłużyć ich umowy o dwa lata. Nowe pensje mają wynosić od 15 do 20 milionów euro rocznie. To oznacza, że Bayern musi mieć odłożone co najmniej 100 mln, aby przedłużyć te umowy" - czytamy w artykule.

Florian Kinast z "Der Spiegel" pisze, że to dobry pomysł. - Taka inwestycja powinna się opłacić. Pamiętajmy, że o Muellera zabiegają kluby Premier League, a Lewandowski jest ostatnio w bardzo złym humorze. Trzeba działać szybko, zanim oni, a także Neuer, zaczną myśleć o odejściu.

Warto jednak zaznaczyć, że obecnie cała trójka zarabia nieco powyżej 20 mln euro netto za sezon.

Załóżmy, że Lewandowski jednak chciałby odejść. Ile Bayern zażądałby za swojego piłkarza?

- Jestem przekonany, że Lewandowski przedłuży kontrakt z Bayernem. Klub jest niezwykle zadowolony ze współpracy. A fakt, że Polak został drugi raz z rzędu wybrany przez FIFA najlepszym piłkarzem świata, tylko to potęguje. Władze Bayernu są niezwykle dumne ze swojego piłkarza - mówi Sport.pl Christian Falk, szef piłkarskiego działu "Bilda".

I dodaje: - Niewiadomą pozostaje kwestia tego, o ile kontrakt zostanie przedłużony. Polak chciałby mieć umowę ważną do 2025 r., ale ma już 33 lata. Reguły w Bayernie są takie, że zawodnicy po 30. roku życia mogą przedłużyć umowę jedynie o rok. Ale dla kogo nie zrobić wyjątku, jeśli nie dla Roberta? (...) Jeśli jednak Polak będzie chciał odejść, to 60 mln euro to absolutne minimum. Mistrzowie Niemiec oczekiwaliby jednak 80. Bayern na pewno nie ma zamiaru sprzedawać Lewandowskiego. Powtarzam: temat transferu będzie brany pod uwagę tylko i wyłącznie wtedy, gdy Robert podejmie decyzję, że chce opuścić Monachium - uważa Falk.