Oficjalnie: Reprezentant Niemiec przechodzi z Bayernu do BVB. Bayern w szoku

Bayern Monachium po ciężkim meczu zainkasował trzy punkty w ostatniej kolejce Bundesligi. Ekipa Roberta Lewandowskiego wygrała u siebie 3:2 z RB Lipsk, a Polak miał udział przy pierwszym trafieniu i sam również zdobył gola. Pełne 90 minut na boisku spędził za to Niklas Suele, który po sezonie opuści zespół z Allianz Arena.

Niklas Suele nie czuje się dostatecznie doceniany w Bayernie Monachium

Aktualny kontrakt Niklasa Suele z Bayernem Monachium obowiązuje tylko do czerwca tego roku. Obrońca nie był skory do jego przedłużenia, co oznacza, że po zakończeniu sezonu stanie się wolnym zawodnikiem, a w tym momencie były już możliwe negocjacje z potencjalnym nowym pracodawcą.

Jego agent, Volker Struth, przyznał, że piłkarzowi nie chodziło o pieniądze. Reprezentant Niemiec rozegrał w tym sezonie w sumie 26 spotkań, ale mimo to ma nie czuć się wystarczająco doceniany w obecnym klubie, dlatego postanowił zmienić otoczenie.

- Nowy klub Suele został już wybrany. Niklas podjął decyzję niedawno - poinformował niemieckie media Struth, a już kilkadziesiąt minut temu Borussia Dortmund potwierdziła pozyskanie stopera.

Reprezentant Niemiec w czerwcu zostanie zawodnikiem Borussii Dortmund

Borussia Dortmund poinformowała w poniedziałek, że Niklas Suele zostanie ich nowym zawodnikiem po zakończeniu trwającego sezonu Bundesligi. Obecny jeszcze obrońca Bayernu Monachium ma otrzymać czteroletni kontrakt. Umowa będzie obowiązywała od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2026 roku.

- Niklas pokazał nam w osobistych rozmowach, że jest bardzo zainteresowany Borussią Dortmund. Ma duże doświadczenie, spokój w swojej grze i nienaganną sylwetkę - wszystko, co jest potrzebne, aby od lata zrobić z nami kolejny krok - powiedział Sebastian Kehl, który od lata pełnił będzie rolę dyrektora sportowego Borussii.

Bayern w szoku. Nic nie wiedzieli

Jak podaje niemiecki "Bild", mistrzowie Niemiec nic nie wiedzieli, do którego klubu ma odejść 26-latka. Klub został poinformowany o tym dopiero po fakcie, a informację jego włodarzom przekazali przedstawiciele BVB.

Suele występuje w Bayernie od lipca 2017 roku. W tym czasie rozegrał dla "Die Roten" 159 spotkań, zdobywając 6 bramek i notując 4 asysty oraz sięgnął m.in. po Ligę Mistrzów, Superpuchar UEFA, cztery mistrzostwa Niemiec, dwa krajowe puchary i Klubowe Mistrzostwo Świata. Reprezentant Niemiec wyceniany jest przez portal Transfermarkt na 35 mln euro, ale przeniesie się do wicelidera Bundesligi za darmo.