Chwali Lewandowskiego, ale Złotą Piłkę dałby komuś innemu. "Nie tylko za ten rok"

- Lewandowski? To zwierzę, jeśli chodzi o zdobywanie bramek - powiedział w rozmowie z dziennikiem "AS" Alvaro Odriozola. Zawodnik, który jeszcze niedawno grał w Bayernie po wypożyczeniu z Realu Madryt, a obecnie, także po wypożyczeniu, jest piłkarzem Fiorentiny, bardzo chwalił Polaka, ale jedna opinia sprawia, że pozostałe schodzą na dalszy plan.

