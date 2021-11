Lewandowski ma osiem meczów na przebicie Ronaldo. Messi totalnie poza zasięgiem

Tylko w tym sezonie ligowym 33-latek wpisywał się na listę strzelców aż 23 razy - 13 goli strzelił w Bundeslidze, osiem w Lidze Mistrzów i dwa w Superpucharze Niemiec. Łączny dorobek Roberta Lewandowskiego w 2021 roku jest jego najlepszym w karierze.

Prawda wyszła na jaw! Kulisy absencji Lewandowskiego w meczu z Węgrami

Lewandowski siedem goli od Ronaldo

Przed Polakiem kolejny cel do osiągnięcia - co najmniej wyrównanie osiągnięcia Cristiano Ronaldo. Jeśli Lewandowski wystąpiłby w pozostałych ośmiu meczach Bayernu Monachium w 2021 roku i trafiałby w nich do siatki, przeskoczyłby Portugalczyka pod względem liczby strzelonych goli w ciągu kalendarzowego roku.

Swój najlepszy pod względem strzelonych bramek rok Cristiano Ronaldo zaliczył przed ośmioma laty. W 2013 roku we wszystkich rozgrywkach strzelił aż 69 bramek. Na ten moment Polak traci do niego siedem trafień, ale biorąc pod uwagę nadchodzących rywali Bawarczyków istnieje spora szansa, że uda mu się przebić tę barierę.

Rekord nie do pobicia

Bawarczycy w tym roku rozegrają jeszcze osiem meczów - sześć ligowych (z Augsburgiem, Arminią Bielefeld, Borussią Dortmund, FSV Mainz, Stuttgartem i Wolfsburgiem), a także dwa w Lidze Mistrzów (z Dynamem Kijów i FC Barceloną). Lewandowski musiałby trafiać w każdym z nich, aby móc wyprzedzić Ronaldo.

Jeśli chodzi o rekord pod względem strzelonych goli w ciągu jednego roku, wiele wskazuje na to, że kapitan polskiej reprezentacji nie zdoła pobić wyczynu, jakiego w 2012 roku dokonał Leo Messi. Argentyńczyk strzelił wówczas 91 goli, co na ten moment wydaje się granicą nie do przebicia.

"Żenada. Lewandowski był za to z żoną na imprezie urodzinowej u miliardera"

Terminarz Bayernu Monachium do końca 2021 roku