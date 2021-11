Piłkarze Bayernu wrócili pijani o 6 rano. Trener udał, że nic nie wie. "I tak było przez kilka miesięcy"

Niko Kovac objął Bayern w sezonie 2018/19 po tym jak przeniósł się z Eintrachtu Frankfurt. Zdobył mistrzostwo i Puchar Niemiec, ale w następnym sezonie gra Bayernu jak i jego wyniki były rozczarowujące. O zwolnieniu Kovaca zadecydowała kompromitująca klęska mistrzów Niemiec z Eintrachtem Frankfurt 1:5. Kovaca zastąpił Hansi Flick.

W swojej książce "Bayern Insider" znany niemiecki dziennikarz Christian Falk odsłania tajemnice szatni Bayernu, w tym kulisy współpracy piłkarzy z Kovacem. Jak się okazuje, między trenerem a zawodnikami zaiskrzyło na obozie przygotowawczym w USA. Falk opisał jedną z sytuacji, po której Kovac miał stracić posłuch wśród zawodników.

W 2018 roku zespół odbył podróż do Miami na tournée przed nowym sezonem. Na koniec Bayern miał zmierzyć się z Manchesterem City. Wtedy nastąpił pierwszy zgrzyt między piłkarzami, a trenerem. O co poszło? O imprezę. Drużyna chciała spotkać się w swoim gronie, ale Kovac miał o tym się dowiedzieć. "Nikt nie wychodzi! Mamy niebywale ważny sparing za trzy dni. Musimy byś skupieni i skoncentrowani. Za sześć tygodni czeka nas pierwszy mecz w Bundeslidze. Imprezowanie nie jest możliwe na obozie przygotowawczym" – miał powiedzieć Kovac.

Słowa trenera zostały źle odebrane przez zespół. Piłkarze mieli poczucie, że trenowali dobrze i robili wszystko, co chciał od nich trener. Kiedy Kovac wyszedł z szatni, piłkarze byli zdemotywowani i rozczarowani, jednak nie złożyli broni.

Trzech piłkarzy, a konkretnie Rafinha, David Alaba i Franck Ribery postanowili zbuntować się przeciw trenerowi. Na What's Appie założyli grupę "Miami Nights" i zaprosili wszystkich informując, że wychodzą za 15 minut. Piłkarze nie zadali sobie żadnego trudu, żeby ukryć imprezę przed trenerem. Jeden z asystentów widział, jak zespół wychodził z hotelu, ale piłkarze nic sobie z tego nie zrobili. Ostatecznie wybrali się do jednej z najbardziej znanych dyskotek w Miami. Wrócili pijani o 6 rano.

Następnego dnia zawodnicy sami byli ciekawi, jak zareaguje trener. I ku ich ogromnemu zaskoczeniu, szkoleniowiec Bayernu nie powiedział nic. Nie wyciągnął również żadnych konsekwencji. "Kiedy trener zajmuje takie stanowisko, to potem musi wyciągnąć konsekwencje. Zaakceptowalibyśmy to. Ale Kovac stracił nas nic nie mówiąc. Zespół znowu wyszedł na miasto i tak było przez kilka miesięcy. Respekt do niego zniknął na początku" – powiedział jeden z piłkarzy Bayernu.

Kovac został zwolniony, a Hansi Flick sięgnął z zespołem w sezonie 2019/20 po wszystko, co było do wygrania, w tym Ligę Mistrzów. Natomiast Kovac objął AS Monaco i aktualnie nadal prowadzi ten zespół.