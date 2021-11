Agent Lewandowskiego traci cierpliwość? Naciska na Bayern

Od momentu transferu do stolicy Bawarii kapitan reprezentacji Polski wyrósł na prawdziwą legendę klubu. Bite kolejne rekordy strzeleckie, pomoc drużynie w zdobywaniu trofeów - w obu przypadkach Robert Lewandowski ma bardzo duży udział. Wszystko to doprowadziło do tego, że wielu zaczęło stawiać go na równi z najlepszymi piłkarzami globu, czyli Leo Messim i Cristiano Ronaldo.

Bardzo trudno sobie wyobrazić obecną drużynę Bayernu Monachium bez Roberta Lewandowskiego. Od kilku miesięcy spekuluje się, że w przyszłym roku Polak będzie chciał spróbować czegoś nowego i podjąć się wyzwania w innej lidze i w innym kraju. Ostatniego lata mówiono, że 33-latek może trafić do Anglii czy Włoch.

Agent Lewandowskiego chce spotkać się z władzami Bayernu Monachium

Pini Zahavi, agent Roberta Lewandowskiego, chce spotkać się z władzami Bayernu Monachium. Wszystko w związku z kontraktem polskiego napastnika, który kończy się wraz z końcem sezonu 2022/23. Izraelczyk chce negocjować jego przedłużenie, bo Lewandowski chciałby pozostać w klubie nawet do 2025 roku.

To może być o tyle problematyczne, że władze Bayernu mają zasadę, zgodnie z którą zawodnicy powyżej 31 lat nie otrzymują ofert przedłużenia kontraktu o więcej niż jeden rok. Biorąc pod uwagę status Lewandowskiego w Bayernie, nie jest wykluczone, że działacze zmienią zdanie i zaproponują Polakowi dłuższy kontrakt.

Bayern Monachium nie zwalnia tempa i pracuje nad dwoma transferami

Zdaniem "Bilda" wiele zależy jednak od tego, czy Bayern realnie włączy się do walki o Erlinga Haalanda. Norweg latem 2022 roku będzie mógł odejść z Borussii Dortmund. Zgodnie z klauzulą w jego kontrakcie chętni będą musieli zapłacić za niego ok. 75 milionów euro, a walkę o napastnika już zapowiedziały czołowe kluby - Real Madryt, PSG czy Barcelona. Przeszkodą mogą okazać się jednak żądania finansowe Haalanda, który oczekuje pensji w wysokości co najmniej 30 milionów euro rocznie.