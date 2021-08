Robert Lewandowski odebrał wyjątkową nagrodę przed meczem z Herthą Berlin [WIDEO]

Niemiecki magazyn "Kicker" po każdym sezonie organizuje plebiscyt, w którym nagradza piłkarza i piłkarkę sezonu Bundesligi oraz wybiera najlepszego niemieckiego trenera. Najlepszym piłkarzem sezonu 2020/2021 został Robert Lewandowski, który dostał 356 głosów. Napastnik biało-czerwonych miał olbrzymią przewagę nad Thomasem Muellerem oraz Erlingiem Brautem Haalandem, którzy otrzymali odpowiednio 41 i 38 głosów.

Zobacz wideo "Krytyka przyniosła wymierne korzyści. Widać to było w grze Lewandowskiego"

Robert Lewandowski odebrał nagrodę od magazynu "Kicker" tuż przed meczem z Herthą

Bayern Monachium dobrze rozpoczął sezon 2021/2022. Zespół prowadzony przez Juliana Nagelsmanna wygrał 3:2 z FC Koeln i zremisował 1:1 z Borussią Moenchengladbach w Bundeslidze, pokonał 3:1 Borussię Dortmund w Superpucharze Niemiec oraz wygrał 12:0 z SV Bremer w Pucharze Niemiec. Robert Lewandowski zdobył cztery bramki w trzech meczach i miał wolne podczas spotkania w krajowym pucharze.

Tuż przed rozpoczęciem spotkania pomiędzy Bayernem Monachium a Herthą Berlin napastnik reprezentacji Polski odebrał nagrodę od magazynu "Kicker". Robert Lewandowski drugi rok z rzędu został wybrany najlepszym piłkarzem sezonu w Bundeslidze. "Jestem świadomy tego, jak dużym wyróżnieniem jest zwycięstwo w tym plebiscycie. To, co zrobiłem w poprzednim sezonie było spektakularne i napawa mnie to ogromną dumą" – powiedział Lewandowski tuż po ogłoszeniu wyników plebiscytu.

Mecz Bayern Monachium – Hertha Berlin jest dostępny do obejrzenia od godziny 18:30 na platformie Viaplay. Robert Lewandowski zdobył w nim bramkę, co oznacza, że wyrównał rekord Gerda Muellera z sezonu 1969/1970. Legenda niemieckiego futbolu wówczas zdobyła co najmniej jedną bramkę w 16 meczach z rzędu we wszystkich rozgrywkach.