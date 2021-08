Robert Lewandowski może wyrównać kolejny rekord Gerda Muellera. Potrzebuje przynajmniej gola

Robert Lewandowski dzięki trafieniu z Augsburgiem w ostatniej kolejce poprzedniego sezonu Bundesligi pobił rekord Gerda Muellera z sezonu 1971/1972. Polski napastnik zdobył wtedy 41 bramek w lidze niemieckiej. Lewandowski walczy też o to, aby zostać najlepszym strzelcem w historii niemieckiej ekstraklasy – na ten moment ma 279 trafień i traci 86 goli do Gerda Muellera.

Robert Lewandowski wyrówna kolejny rekord Gerda Muellera? Musi przynajmniej raz pokonać bramkarza Herthy

Robert Lewandowski notuje bardzo udany początek sezonu. Reprezentant Polski zdobył cztery bramki w trzech meczach (dwa w Bundeslidze i dwa w Superpucharze Niemiec). Napastnik dostał wolne od trenera Juliana Nagelsmanna i nie wystąpił w meczu Pucharu Niemiec z Bremer SV (12:0). Lewandowski przystąpi zatem do meczu z Herthą Berlin zdecydowanie bardziej wypoczęty od swoich kolegów.

Kapitan biało-czerwonych strzelił gola w 15 ostatnich spotkaniach Bayernu Monachium we wszystkich rozgrywkach. Robert Lewandowski jest o krok od wyrównania rekordu Gerda Muellera z sezonu 1969/1970, który wówczas zdobył co najmniej jedną bramkę w 16 meczach z rzędu. Jeżeli Polakowi uda się pokonać bramkarza Herthy, to stanie przed szansą pobicia tego roku w kolejnym meczu z RB Lipsk, który jest przewidziany na 11 września, tuż po wrześniowej przerwie na mecze drużyn narodowych.

Robert Lewandowski jest bardzo skuteczny w meczach z Herthą Berlin. Były napastnik Borussii Dortmund zagrał w 19 meczach z berlińczykami i zdobył w nich 12 bramek oraz zanotował pięć asyst. W ostatnim meczu między tymi drużynami wygrał Bayern (4:3), a wszystkie gole dla Bawarczyków strzelił właśnie Lewandowski. Mecz Bayernu Monachium z Herthą Berlin odbędzie się w sobotę 28 sierpnia o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia na platformie Viaplay.