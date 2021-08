"Der Spiegel" ujawnia: Trwają prace nad nową Superligą. UEFA miałaby się pod nią podczepić

18 kwietnia tego roku pojawił się oficjalny komunikat o stworzeniu rozgrywek Superligi. Inicjatywę rozpoczęło 12 założycielskich klubów, a pierwszym prezesem Superligi został Florentino Perez. UEFA postanowiła działać i groziła zespołom surowymi konsekwencjami. Finalnie dziewięć klubów zrezygnowało z udziału w tych rozgrywkach. Superliga może jednak wrócić w najbliższym czasie.

Media: Oto plan na Superligę 2.0. Zakłada on połączenie rozgrywek… z Ligą Konferencji Europy UEFA

Niemiecki "Der Spiegel" ujawnił, ze Juventus, FC Barcelona oraz Real Madryt pracują nad nowym projektem Superligi. Drużyny zakontraktowały agencję lobbystów Flint po to, aby wizerunek nowych rozgrywek na świecie znacznie się poprawił. Jedna z omawianych koncepcji zakłada dwie klasy rozgrywkowe: Superligę 1 i Superligę 2. Dwie klasy rozgrywkowe oznaczają system spadków i awansów, a w obu udział brałoby po 20 klubów.

Według tej koncepcji dwie najsłabsze drużyny z Superligi 1 spadną do Superligi 2, a jeden z zespołów zagra w Superlidze 1 dzięki dzikiej karcie. Z kolei najsłabszy klub z Superligi 2 miałby spaść do Ligi Konferencji Europy, natomiast nie wiadomo, kto mógłby wówczas wejść w jego miejsce do drugiego poziomu rozgrywek.

"Der Spiegel" twierdzi, że kluby przygotowały 10-stronicowy dokument zatytułowany "Budowanie drogi dla SuperLigi: strategia odbudowy, resetu oraz zwycięstwa". Cała kampania ma przekonać do nowego projektu zarówno kluby, jak i polityków, inwestorów czy dziennikarzy. Na ten moment nie wiadomo, czy omawiana koncepcja w najbliższym czasie wejdzie w życie.