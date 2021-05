Robert Lewandowski już jest lepszy od Gerda Muellera! Oszałamiający wynik Polaka

Robert Lewandowski zbliża się do pobicia legendarnego rekordu Gerda Muellera. Jak jednak wyliczono - polski napastnik już teraz jest lepszy od Niemca. Lewandowski strzela gola średnio co 59 minut, Mueller strzelał co 77 minut.

