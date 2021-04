Oficjalnie: Bayern Monachium ma nowego trenera! Najdroższy w historii

"Julian Nagelsmann dołączy do FC Bayern jako główny trener. Umowa Hansiego Flicka zostanie rozwiązana na żądanie" - czytamy na oficjalnym profilu klubu na Twitterze.

Już od tygodnia wiadomo, że po tym sezonie Hansi Flick przestanie być trenerem Bayernu Monachium. Niemca czekają jeszcze negocjacje z władzami klubu, bo umowa szkoleniowca obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Ale w międzyczasie mistrzowie Niemiec znaleźli sobie już następcę Flicka, a został nim Julian Nagelsmann, trener RB Lipsk.

Według informacji Manuela Bonke, dziennikarza "TZ", Nagelsmann ma zarabiać osiem milionów euro rocznie. Kontrakt 33-latka z Lipskiem jest ważny do czerwca 2023 roku, więc Bayern musi go wykupić. I nie będzie to mała kwota. Klub Roberta Lewandowskiego ma zapłacić około 23 milionów euro, co będzie nowym rekordem. Do tej pory najdroższym szkoleniowcem był Andre Villas-Boas, którego w 2011 roku Chelsea wykupiła za 15 mln euro z Porto. Jednak najgłośniejszym transferem trenerskim w ostatnich miesiącach było przejście Rubena Amorima do Sportingu Lizbona. - W sumie poprowadził Bragę 13 meczach - 10 wygrał, 1 zremisował, 2 przegrał. (...) Największe portugalskie kluby rozpoczęły wyścig, kto pierwszy go zgarnie. Wygrał Sporting, bo rzucił na stół klauzulę jego wykupu - 10 milionów euro - pisał o Portugalczyku dziennikarz Sport.pl Dawid Szymczak.

Nagelsmann nowym trenerem Bayernu. "Będziemy bardzo skutecznie kształtować sportową przyszłość klubu"

Oficjalna strona internetowa Bayernu podała szczegóły sprowadzenia Nagelsmanna do ekipy z Monachium. 33-letni trener podpisze umowę ważną do końca czerwca 2026 roku. Pracę w Bayernie rozpocznie 1 lipca 2021 roku.

Natomiast Hansi Flick rozwiąże obecną umowę, która pierwotnie obowiązywała do 30 czerwca 2023 r. a będzie tylko do końca czerwca 2021 r.

"Julian Nagelsmann oznacza nową generację trenerów. Mimo młodego wieku zrobił imponującą karierę. Jesteśmy przekonani, że razem z nim będziemy osiągać wielkie sukcesy w najbliższych latach" - powiedział prezes Bayernu, Herbert Hainer, cytowany przez oficjalną stronę klubową.

"Chciałbym wyraźnie podziękować Hansiemu Flickowi w imieniu całego klubu. Przejął naszą drużynę w trudnym momencie w 2019 roku, a następnie zdobył sześć tytułów, i miejmy nadzieję, że wkrótce przyjdzie siódmy. To zawsze będzie miało miejsce w podręcznikach historii Bayernu Życzymy mu wszystkiego najlepszego w przyszłości" - dodał Hainer.

"Już sam pięcioletni kontrakt Juliana pokazuje, jak bardzo identyfikuje się z Bayernem. Jestem przekonany, że wraz z Julianem Nagelsmannem będziemy bardzo skutecznie kształtować sportową przyszłość klubu" - powiedział Oliver Kahn, który należy do rady dyrektorów klubu, a od stycznia 2022 roku zastąpi Karla-Heinza Rummenigge na stanowisku dyrektora generalnego klubu.

"Dyskusje z Julianem były bardzo owocne i konstruktywne. Będziemy się z nim świetnie bawić, jestem tego pewien" - dodał dyrektor sportowy Bayernu, Hasan Salihamidžić.

Głos zabrał również Hansi Flick. "Ostatnie dwa lata będą dla mnie niezapomniane. Bardzo podobały mi się zwycięstwa, tytuły, ale też codzienna praca na boisku - to był wyjątkowy czas. Sukces można osiągnąć tylko razem. [...] To był dla mnie wielki zaszczyt" - zakończył trener.

Julian Nagelsmann trenuje RB Lipsk już ponad dwa lata. Trafił tam po trzech latach w roli trenera pierwszej drużyny Hoffenheim. To tam przeszedł także drogę od trenowania drużyny U-17 i U-19 przez bycie asystentem trenera głównego zespołu aż do debiutu w roli pierwszego trenera. Jako szkoleniowiec Wieśniaków został najmłodszym trenerem w historii Ligi Mistrzów.