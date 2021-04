Wieloletni kontrakt na pokazywanie Bundesligi! "Historyczna umowa"

"Na dziewięciu rynkach europejskich w ramach historycznej umowy. Fani piłki nożnej w Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii, Islandii, Estonii, Łotwie, Litwie i Polsce będą mogli co tydzień śledzić światowe supergwiazdy i lokalnych bohaterów w Bundeslidze i Bundeslidze 2 w serwisie streamingowym Viaplay Grupy NENT, wraz z programami studyjnymi i komentarzem w lokalnym języku" - czytamy dalej na portalu netgroup.com.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz ujawnił, kto jest na szczycie jego listy życzeń. „Nikt poważnie nas nie traktuje”

Berbatow ma dość, bierze sprawy w swoje ręce. "Wystarczy chęć i moralność"

Grupa NENT podpisała historyczną umowę na transmisję z meczów Bundesligi

"Grupa NENT pokaże ponad 300 meczów Bundesligi i Bundesligi 2 na żywo w każdym sezonie. Umowa obejmuje również wyłączne prawa do Superpucharu Niemiec i baraży o utrzymanie w Bundeslidze. Umowa jest najdłuższą umową dotyczącą praw medialnych, jaką kiedykolwiek zawarła Grupa NENT lub Bundesliga International, co podkreśla silne relacje między tymi dwiema organizacjami. W okresie obowiązywania umowy Bundesliga stanie się kamieniem węgielnym oferty transmisji sportowych Grupy NENT, a obie strony będą dążyć do dalszego poszerzania bazy fanów Bundesligi na rynkach transmisji Grupy NENT" - brzmi dalsza część komunikatu.

- Bundesliga osiąga tak wysokie wyniki pod względem jakości i zaangażowania fanów. Viaplay może teraz co tydzień przybliżać widzom na naszych nowych i ugruntowanych rynkach swoich bohaterów, aż do końca dekady. To historyczne partnerstwo w dziewięciu krajach jest dokładnie tym, do czego dążymy - długimi kontraktami - powiedział Anders Jensen, prezes i dyrektor generalny Grupy NENT.

- Zobowiązując się do podpisania tej długoterminowej umowy, po raz kolejny potwierdzamy nasze strategiczne podejście do współpracy z naszymi partnerami i dostarczania światowej klasy produktu fanom w całej Europie - dodał Robert Klein, międzynarodowy dyrektor generalny ds. Bundesligi.

Drągowski coraz bliżej transferu. Po BVB kolejne duże kluby pytają o Polaka

"Czy rynek praw sportowych mocno zmieni się od wakacji? Przedstawiciele Nordic Entertainment Group, właściciela Viaplay potwierdzają Sport.pl, że dla widzów nad Wisłą starają się o kolejne oprócz Bundesligi prawa. Tam, gdzie funkcjonują lub debiutują, mierzą wysoko, głównie w europejskie puchary. Szybko pozyskują ważne treści, choć nie skupiają na ich opakowaniu, a sport w ich wydaniu bywa specyficzny" - napisał Kacper Sosnowski, a więcej o nowym nadawcy skandynawskim, który przejął Bundesligę, można przeczytać w tekście naszego dziennikarza.

NENT (Nordic Entertainment Group) jest szwedzką platformę streamingową. Miesięczny koszt dostępu wynosi 7,5 euro (34 złote). "NENT nie zamierza pokazywać jedynie Bundesligi. Skandynawowie zakupili także prawa do Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy, które zadebiutują od przyszłego sezonu. Fatalna postawa polskich zespołów w europejskich pucharach sprawia, że to w tym pucharze najprawdopodobniej zobaczymy reprezentantów ekstraklasy. O ile się zakwalifikują. NENT zamierza także pokazywać piłkę kobiecą czy eliminacje MŚ 2022 strefy CAF. Dostęp do ich usługi zagwarantuje też bibliotekę 8000 filmów i seriali z oferty NENT Group" - napisał Antonin Partum w swoim tekście.

Jak wynika z danych Nielsena, z usług streamingowych platform korzysta co czwarte gospodarstwo domowe w Polsce. NENT liczy, że w ciągu kilku lat liczba takich gospodarstw dwukrotnie się zwiększy. NENT do końca 2025 r. chce pozyskać 4,5 mln użytkowników spoza Skandynawii. W niej samej liczy na 6 mln subskrybentów, czyli dwa razy więcej niż ma obecnie.