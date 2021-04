Lewandowski startuje z nowym biznesem. Jest data otwarcia ogromnej restauracji

W ubiegły weekend Robert Lewandowski wrócił do gry po kontuzji, której nabawił się w meczu reprezentacyjnym przeciwko Andorze. Jego Bayern co prawda przegrał z FSV Mainz 1:2, ale on sam wpisał się na listę strzelców, przybliżając się w ten sposób do historycznego osiągnięcia legendarnego napastnika. Na ten moment ma on na koncie 36 trafień, czyli o cztery mniej, niż Gerd Mueller zdobył w 1972 roku. Na pobicie tego osiągnięcia Polak będzie miał jeszcze trzy spotkania.

Restauracja zacznie przyjmować gości już w wakacje

Pomimo wielu obowiązków na boisku, Lewandowski nie przestaje inwestować w swoją przyszłość. Jak informuje portal "Horeca Business Club", na przełomie czerwca i lipca tego roku kapitan reprezentacji Polski otworzy swoją restaurację.

Lokal będzie się znajdował w Browarach Warszawskich. Jeśli sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią COVID-19 na to pozwoli, pierwsi goście będą mogli do niej trafić już w wakacje. Obiekt ma zajmować powierzchnię 3,3 tys. metrów kwadratowych i mieć do dyspozycji aż trzy kuchnie.

Pomoc fachowców

Projekt zakłada, że restauracja będzie utrzymana w klimacie sportowym. Docelowo ma być to miejsce, w którym goście będą mogli oglądać różne wydarzenia sportowe, ale także miło spędzić czas z rodziną.

Kapitan reprezentacji Polski nie będzie musiał się martwić o jakość menu. Odpowiadać za nie będzie znany restaurator i prywatne syn Magdy Gessler, Tadeusz Müller. W nowym punkcie na gastronomicznej mapie Warszawy goście będą mogli przede wszystkim liczyć na potrawy kuchni amerykańskiej.