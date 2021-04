Wyciekły szczegóły kontraktu Juliana Nagelsmanna w Bayernie! Nie było droższego trenera

Już od tygodnia wiadomo, że po tym sezonie Hansi Flick przestanie być trenerem Bayernu Monachium. Niemca czekają jeszcze negocjacje z władzami klubu, bo umowa szkoleniowca obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Ale w międzyczasie mistrzowie Niemiec znaleźli sobie już następcę Flicka, a został nim Julian Nagelsmann, trener RB Lipsk.

Według informacji Manuela Bonke, dziennikarza "TZ", Nagelsmann ma zarabiać osiem milionów euro rocznie. Kontrakt 33-latka z Lipskiem jest ważny do czerwca 2023 roku, więc Bayern musi go wykupić. I nie będzie to mała kwota. Klub Roberta Lewandowskiego ma zapłacić około 23 milionów euro. To byłby rekord. Do tej pory najdroższym szkoleniowcem był Andre Villas-Boas, którego w 2011 roku Chelsea wykupiła za 15 mln euro z Porto. Jednak najgłośniejszym transferem trenerskim w ostatnich miesiącach było przejście Rubena Amorima do Sportingu Lizbona. - W sumie poprowadził Bragę 13 meczach - 10 wygrał, 1 zremisował, 2 przegrał. (...) Największe portugalskie kluby rozpoczęły wyścig, kto pierwszy go zgarnie. Wygrał Sporting, bo rzucił na stół klauzulę jego wykupu - 10 milionów euro - pisał o Portugalczyku dziennikarz Sport.pl Dawid Szymczak.

Julian Nagelsmann trenuje RB Lipsk już ponad dwa lata. Trafił tam po trzech latach w roli trenera pierwszej drużyny Hoffenheim. To tam przeszedł także drogę od trenowania drużyny U-17 i U-19 przez bycie asystentem trenera głównego zespołu aż do debiutu w roli pierwszego trenera. Jako szkoleniowiec Wieśniaków został najmłodszym trenerem w historii Ligi Mistrzów.

Na czym polega futbol według Nagelsmana?

- Jestem jak piekarz, który miesza składniki, wsuwa pieczywo do pieca, a potem analizuje efekt działania. A na koniec wybiera najlepszą z możliwych recept - tłumaczy Niemiec.

W jego wizji futbolu nie ma jednej konkretnego ustawienia. Wszystko jest płynne. Zawodnicy raczej nie są przypisywani do jednej pozycji, ale mają konkretne role, a w trakcie meczu zespół może używać różnych systemów. Nie zmienia się tylko jedno. Kocha ofensywny i atrakcyjny dla oka futbol.

Niesamowite sukcesy Flicka

Wróćmy do Flicka, który pracę w Bayernie Monachium rozpoczął w listopadzie 2019 roku, zastępując zwolnionego Niko Kovaca. Chociaż początkowo Niemiec miał być tylko trenerem tymczasowym, to doskonałe wyniki sprawiły, że w kwietniu zeszłego roku podpisał kontrakt ważny do czerwca 2023 roku. W minionym roku Flick wywalczył z Bayern aż sześć trofeów.