Prezes Bayernu Monachium grzmi. "Ten temat musi się skończyć"

"Reakcje Bayernu stają się coraz dziwniejsze" - to tytuł z czwartkowego "Bilda", który zauważa, że od wielu tygodni w klubie unikają odpowiedzi na pytanie o przyszłość Hansiego Flicka. A to może oznaczać jedno: pożegnanie z trenerem. Odkąd wiadomo, że Joachim Loew latem po mistrzostwach Europy pożegna się z posadą selekcjonera reprezentacji Niemiec, trwają poszukiwania jego następcy. Najczęściej wymienia się właśnie nazwisko Flicka, a pytania o przyszłość trenera Bayernu padają niemal przy każdej okazji do władz klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Podejrzewam, że w Monachium pracują 24 godziny na dobę, żeby Lewandowski zagrał w rewanżu z PSG"

Wściekły chłopiec cisnął piłką w zawodnika Romy. "Nie powiem, że go szanuję" [WIDEO]

Prezes Bayernu grzmi! "Nie ma potrzeby tego ciągle komentować"

- Ten temat musi się skończyć - grzmi w piątkowym "Bildzie" Karl-Heinz Rummenigge. Prezes zarządu Bayernu nie tylko uważa za zbyteczne spekulacje dotyczące przyszłości Flicka, ale też rozpisywanie się na temat jego konfliktu z dyrektorem sportowym Hasanem Salihamidziciem. - Nie ma potrzeby tego ciągle komentować. Zwłaszcza teraz, kiedy jesteśmy w kluczowym momencie sezonu - dodał Rummenigge.

Kontrakt Flicka jest co prawda ważny do końca sezonu 2022/23, ale "Bild" nie ma pewności, czy 56-letni szkoleniowiec go wypełni. Tym bardziej że o jego konflikcie z dyrektorem sportowym niemieckie rozpisują się od dłuższego czasu. Sam Flick też w rozmowach z dziennikarzami nie ukrywa, że latem chciałby wzmocnień, ale jego koncepcja przebudowy drużyny nie do końca pokrywa się z tą Salihamidzicia, który ma go pomijać w procesie transferowym.

Młody Polak zachwyca w Liverpoolu! 17-latek ponownie wyróżniony. "Co za talent"

Flick odmawia odpowiedzi na pytanie. "Aktorstwo to część tej pracy"

Ostatnią odsłoną tego konfliktu jest Jerome Boateng. W środę - przed meczem Bayernu z PSG (2:3) - Salihamidzić powiedział w Sky, że kontrakt z 32-letnim stoperem nie zostanie przedłużony. To zaskoczyło wszystkich. Tym bardziej że Flick wcześniej sam był pytany o przyszłość Boatenga i liczył na to, że sprawy potoczą się inaczej, czyli że obrońca podpisze nową umowę.

Został też o to zapytany po meczu z PSG, kiedy przytoczono mu słowa Salihamidzicia sprzed meczu, ale wtedy odmówił odpowiedzi. - Czy to był właściwy czas na ogłoszenie takiej decyzji? Nie odpowiem na to pytanie. Nie odpowiem, bo nie muszę odpowiadać na wszystko i nie chcę tego robić. Bycie trenerem to też jest gra, aktorstwo to część tej pracy - przyznał Flick po środowym meczu.