Wściekły chłopiec cisnął piłką w zawodnika Romy. "Nie powiem, że go szanuję" [WIDEO]

W zasadzie to od tego wszystko się zaczęło. To już była 93. minuta spotkania. Riccardo Calafiori, który pojawił się na boisku w pierwszej połowie, kiedy zmienił kontuzjowanego Leonardo Spinazzolę, miał wykonać rzut z autu, ale celowo upuścił piłkę w kierunku band reklamowych. I to właśnie rozwścieczyło chłopca od podawania piłek, który cisnął w piłkarza Romy kolejną piłką, gdy ten się do niego zbliżył.

REKLAMA

Zobacz wideo "Podejrzewam, że w Monachium pracują 24 godziny na dobę, żeby Lewandowski zagrał w rewanżu z PSG"

Wielkie emocje w Lidze Europy! Trzy drużyny blisko półfinału. Niesamowita końcówka Slavii Praga

Calafiori dostał piłką w klatkę piersiową. Początkowo sam chciał upaść i zasymulować wielki ból, ale jak pisze "The Sun", w ostatniej chwili się opamiętał i postanowił porozmawiać z młodzieńcem, który już był gotowy wepchnąć mu kolejną piłkę. Zresztą z Calafiorim po chwili porozmawiał też sędzia. Nie była to przesadnie długa rozmowa, bo Siergiej Karasiow szybko pokazał mu żółtą kartkę za spowalnianie gry.

- Sytuacja z chłopcem? Nie powiem, że go szanuję, ale rozumiem. Sam pewnie bym się zirytował, gdybym zobaczył, że mój przeciwnik w takiej sytuacji marnuje czas - przyznał Calafiori, który po meczu został zapytany o całe zajście w Sky Sports Italia.

Dwa miasta mogą stracić Euro! Przed Euro zapanował chaos. Polacy nie wiedzą, gdzie zagrają

Pomimo starań chłopca, Roma zdołała utrzymać do końca prowadzenie 2:1. - Mieliśmy to spotkanie pod kontrolą. Prowadziliśmy 1:0, a później zmarnowaliśmy rzut karny [Dusan Tadić w 53. minucie]. Kiedy w 57. minucie rywale doprowadzili do remisu, na co wcześniej nic nie wskazywało, nagle w naszej grze wszystko się posypało. Ale przed nami jeszcze rewanż za tydzień we Włoszech. Będziemy walczyć - powiedział trener Ajaxu Erik ten Hag.

Liga Europy. Wyniki ćwierćfinałów