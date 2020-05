Piłkarz Bayernu Monachium przeszedł samego siebie w tej akcji. "Gra na kodach"

19-letni Alphonso Davies jest znany ze swojej wytrzymałości i imponujących rajdów (zarówno w defensywie, jak i ofensywie), co udowodnił po raz kolejny w starciu Borussii Dortmund z Bayernem Monachium. W 32. minucie ruszył w pogoń za Erlingiem Haalandem i osiągnął prędkość 35,3 km/h - to wynik, dzięki któremu niewiele mu zabrakło do wejścia do czołowej "10" Bundesligi w historii, o czym poinformował Alex Chaffer pracujący dla Bundesligi.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Lewandowski został uderzony w twarz

Chaffer jednocześnie przypomniał najszybszych piłkarzy - jest nim Achraf Hakimi z Borussii Dortmund (36,20 km/h), a znajdujący się ex aequo na 9. miejscu Artjom Rudniew (znany polskim kibicom z gry w Lechu Poznań) i Jan Rosenthal osiągnęli prędkość 35,39 km/h.

Znakomitą interwencję Daviesa, który zatrzymał Haalanda w groźnej sytuacji, można zobaczyć poniżej:

Pod wrażeniem szybkości Kanadyjczyka jest m.in. Romelu Lukaku, piłkarz Interu Mediolan, a niemiecki dziennikarz Stefan Buczko stwierdził, że Davies wygląda, jakby "grał na kodach".

Fenomen, piłkarska wersja Bolta, a wszystko przez przypadek. "Gdy przypomnisz sobie, że ma tylko 19 lat, przejdą cię ciarki"

Jak na najlepszy wynalazek przystało, Alphonso Davies został odkryty przez przypadek. Miał być w tym sezonie rezerwowym skrzydłowym, ale akurat kontuzje wyeliminowały wszystkich lewych obrońców. Do pierwszego składu Bayernu wszedł więc bez kolejki. Teraz na lewej obronie trudno wyobrazić sobie kogoś innego - pisał Dawid Szymczak po lutowym popisie Daviesa w meczu Ligi Mistrzów z Chelsea >>