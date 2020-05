Kto lepszy? Lewandowski czy Haaland. Trener Bayernu mocno o porównaniach piłkarzy

4 - dokładnie tyle punktów przewagi w tabeli Bundesligi ma Bayern Monachium nad Borussią Dortmund. We wtorek ta przewaga może jednak stopnieć do zaledwie 1 punktu, ponieważ dortmundczycy podejmą na własnym boisku aktualnych mistrzów Niemiec. Podejmą ich w meczu, który może zadecydować o losach mistrzostwa Niemiec.

W spotkaniu, który rozpocznie się o godz. 18:30, po raz pierwszy zobaczymy starcie Roberta Lewandowskiego z Erlingiem Brautem Haalandem, który ze względu na swoją imponującą skuteczność ostatnio jest z nim bardzo często porównywany.

Trener Bayernu skomentował porównania Lewandowskiego i Haalanda

Wielu ekspertów uważa, że Haaland będzie zawodnikiem, który w przyszłym sezonie będzie mógł odebrać Lewandowskiemu tytuł króla strzelców (Polak w tym najprawdopodobniej nie da go sobie zabrać Timo Wernerowi, nad którym ma kilka bramek przewagi). Do porównań młodego napastnika Borussii z najlepszym strzelcem Bayernu spokojnie podchodzi jednak trener tego drugiego zespołu, Hansi Flick. - To pierwszy sezon Haalanda w Bundeslidze, jest za wcześnie, by porównywać go z Lewandowskim - przyznał szkoleniowiec mistrzów Niemiec na konferencji prasowej. - Jest młodym piłkarzem, ale ma duże parcie na strzelanie goli. Ma do tego świetną dynamikę i świetne warunki fizyczne. We wtorek musimy na niego uważać - dodał.

Haaland i Lewandowski rozegrali po 35 meczów we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie. Obydwaj mają też na koncie po 41 bramek. We wtorek Norweg i Polak będą mieli okazję pokazać, kto - przynajmniej na razie - jest lepszy.

