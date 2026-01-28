Polak odchodzi z Liverpoolu. Zachwycał samego Kloppa

Kariera 22-latka jak na razie stanęła w miejscu. Mrozek swego czasu otarł się o wielką piłkę, ale później nie zrobił oczekiwanych postępów. Ma rozwinąć się w amerykańskiej lidze MLS, choć i tam czeka na niego całkiem spora konkurencja.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki szczerze o Dusanie Kuciaku: Bardzo rodzinny człowiek, ale jak odpalił to się go bałeś

Mrozek będzie filarem nowej drużyny? "Cincinnati ma solidną obronę"

Ostatnio w kontekście amerykańskiej ligi MLS mówi się przede wszystkim o możliwym transferze Roberta Lewandowskiego. Fabian Mrozek to oczywiście nie ten sam rozmiar kapelusza, niemniej dla niego samego angaż do FC Cincinnati może być trampoliną dla rozwoju kariery.

W 2020 roku wrocławianin przeszedł z akademii FC Wrocław do młodzieżowych grup Liverpoolu za 250 tysięcy funtów. Wydawało się, że jego rozwój idzie w dobrym kierunku, bo już dwa lata później przeskoczył z zespołu U18 do ekipy U21. W sezonie 2023/24 zachwycił się nim sam Jurgen Klopp. Niemiecki trener postawił na Mrozka jako na rezerwowego bramkarza w 6 meczach pierwszego zespołu "The Reds". Polak jednak w żadnym z nich nie pojawił się na murawie.

Później było już gorzej. W lipcu 2024 roku Fabian Mrozek został wypożyczony do Brommapojkarny, a więc zespołu z drugiego poziomu rozgrywek w Szwecji. W drugiej połowie ubiegłego sezonu zaś trafił do Forest Green Rovers z National League (5. szczebel w Anglii), ale zaprezentował się tam tylko w 11 spotkaniach. Jego wypożyczenie z opcją wykupu do MLS może być swoistym być albo nie być w poważnej piłce. W FC Cincinnati będzie miał z kim rywalizować.

"Polak dołączy do drużyny Major League Soccer jako trzeci bramkarz, ponieważ Cincinnati ma w składzie amerykańskiego bramkarza Romana Celentano jako pierwszego bramkarza, a 30-letni Evan Louro również znajduje się w rotacji" - czytamy w "The Athletic".

"Cincinnati ma solidną obronę, której filarem jest reprezentant Stanów Zjednoczonych Miles Robinson i były środkowy obrońca Chelsea Matt Miazga" - podkreślają autorzy tekstu o Mrozku James Pearce i Tom Bogert.

Nowy zespół Fabiana Mrozka w ubiegłym sezonie zajął wysoką 2. lokatę w Konferencji Wschodniej. W półfinale na Wschodzie przegrał 0:4 z ekipą Leo Messiego, Interem Miami.