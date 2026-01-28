Absolutna bomba! To byłby największy transfer ostatnich lat

Ousmane Dembele przeżywa najlepszy okres w swojej karierze. Reprezentant Francji stał się czołową postacią Paris Saint-Germain, z którym sięgnął po pierwszą w historii klubu Ligę Mistrzów, a sam w ubiegłym sezonie zdobył aż 35 bramek i dołożył 14 asyst w 53 meczach. To przełożyło się na zdobycie przez 28-latka Złotej Piłki za rok 2025.

- Chcę podziękować też wszystkim moim pozostałym klubom - Rennes, Borussii Dortmund, Barcelonie, gdzie wcześniej marzyłem o grze u boku Iniesty czy Messiego. Widząc tyle legend wokół, nawet nie mogłem śnić o zdobyciu Złotej Piłki - mówił wzruszony Dembele po odebraniu nagrody.

W bieżącym sezonie gwiazda francuskiego skrzydłowego błyszczy nieco mniej - głównie ze względu na kontuzję, która trapiła go od września do października poprzedniego roku. Mimo to, w jedenastu meczach Ligue 1 pięciokrotnie trafiał do siatki i dorzucił trzy asysty. Ma także na swoim koncie po jednym golu w Lidze Mistrzów, Pucharze i Superpucharze Francji.

Dembele kuszony przez Saudyjczyków? Media informują o lukratywnej ofercie

I choć kontrakt Dembele z PSG obowiązuje jeszcze przez dwa i pół roku, w kolejce po pozyskanie go mogą niebawem ustawić się chętne kluby z Arabii Saudyjskiej. Jak poinformowali dziennikarze Sky Sports, władze ligi saudyjskiej planują nową falę transferów gwiazd światowego futbolu, a jedną z jej twarzy ma zostać właśnie 28-letni reprezentant Francji.

Zdaniem Sky Sports, po tegorocznych mistrzostwach świata piłkarz otrzyma propozycję atrakcyjnego pakietu finansowego. Na ten moment jednak otoczenie zawodnika wyklucza taki ruch i zapewnia, że Dembele skupiony jest wyłącznie na grze dla Paryżan. Ponadto klub ze stolicy Francji planuje niebawem rozpocząć rozmowy na temat przedłużenia kontraktu ze swoim gwiazdorem.

Po dziewiętnastu kolejkach francuskiej Ligue 1 PSG zajmuje pozycję lidera z dwoma punktami przewagi nad RC Lens. W Lidze Mistrzów z kolei już w środę 28 stycznia powalczą o utrzymanie się w czołowej ósemce fazy ligowej. Ich rywalem na Parc des Princes będzie angielskie Newcastle United.

