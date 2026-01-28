Ależ wieści! Oto sensacyjny "transfer" Papszuna. "Bez kompleksów"

- Na pewno będzie rozważany w kontekście kadry pierwszego zespołu na przyszły sezon, a niebawem z zespołem Marka Papszuna pojedzie na zgrupowanie do Hiszpanii i będzie walczył o swoje miejsce. Może wystąpić na kilku pozycjach i mamy przygotowanych dla niego wiele opcji - tak Fredi Bobić mówił o Janie Leszczyńskim w grudniu 2025, tuż po przedłużeniu współpracy z młodym stoperem. Zapowiadał, że klub wiąże z nim przyszłość. Mimo wszystko w ostatnim czasie pojawiały się doniesienia, że może odejść na wypożyczenie. W sprawie, wydaje się, doszło do zwrotu.

Jan Leszczyński jednak zostanie w Legii? Media: Papszun pod wrażeniem

Jak donosi Marcin Szymczyk z Legia.net, najpewniej Jan Leszczyński pozostanie w Warszawie na kolejne miesiące, a może i... awansuje do pierwszego zespołu. W tym sezonie występuje w rezerwach, a więc w III lidze. Na koncie ma łącznie 20 występów w tej kampanii we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył dwie bramki i jedną asystę. Ostatnio pojechał z pierwszym zespołem na obóz do Hiszpanii i... zaimponował Papszunowi.

- Zrobił pozytywne wrażenie na Marku Papszunie oraz pozostałych członkach sztabu szkoleniowego - ujawnił dziennikarz. - Grał bez kompleksów, unikał rażących błędów i często prezentował się solidnie w defensywie. Rywalizuje o miejsce na pozycji prawego stopera z Kamilem Piątkowskim i wszystko wskazuje na to, że będzie jego zmiennikiem - mówił.

Pozostaje nam czekać na rundę wiosenną i potwierdzenie tych doniesień. - Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, ale wiele wskazuje na to, że Leszczyński zostanie w Legii - sam zawodnik również skłania się ku pozostaniu i chce powalczyć o miejsce w drużynie - puentował dziennikarz. Na jakiej podstawie wysnuł wnioski, że piłkarz chce pozostać w Legii? Sam zainteresowany mówił o tym w jednym z ostatnich wywiadów dla wspomnianego wyżej portalu.

- Przede wszystkim chciałbym zadebiutować w pierwszym zespole i rozegrać jak najwięcej minut. Chciałbym też z reprezentacją U-19 awansować na mistrzostwa Europy, pojechać na turniej i grać tam jak najwięcej. Najważniejsze: być zdrowym, rozwijać się i zrobić kolejny krok do przodu - deklarował Leszczyński, pytany o cele na rundę wiosenną.

Media spekulowały, że stoper może trafić do Pogoni Grodzisk Mazowiecki. A co sam zainteresowany miał w tej sprawie do powiedzenia? - Na ten moment myślę tylko o Legii. Jestem na obozie, to jest czas rywalizacji o miejsce w zespole i jestem pozytywnie nastawiony. Chcę zostać tutaj i walczyć - podkreślał.

Legia rozpocznie rundę wiosenną od domowego spotkania z Koroną Kielce. Zaplanowano je na niedzielę 1 lutego. Pierwszy gwizdek przy Łazienkowskiej zabrzmi o godzinie 17:30. Będzie to oficjalny debiut Papszuna na ławce stołecznego zespołu. Czy wyciągnął już Legię z kryzysu? Czy już w najbliższym meczu postawi na Leszczyńskiego?