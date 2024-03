Klopp podjął decyzję ws. Polaków. To może być przełom!

W Lidze Europy przyszedł czas na mecze 1/8 finału. Jednym z głównych faworytów tych rozgrywek pozostaje Liverpool, który wygrał rywalizację w grupie E i bezpośrednio awansował do najlepszej szesnastki. Jego rywalem w najbliższy czwartek będzie Sparta Praga. W angielskim zespole będzie jednak sporo nieobecności. Na tej sytuacji może skorzystać klubowa młodzież, w tym dwóch Polaków.

Musiałowski i Mrozek w składzie Liverpoolu. Będzie debiut w Lidze Europy?

Z powodu kontuzji do Pragi nie mogą się wybrać m.in. Alisson, Trent Alexander-Arnold, Diogo Jota, Ryan Gravenberch, Joel Matip czy Thiago Alcantara. Trener musiał więc ratować sytuację, dowołując zawodników z zespołu do lat 21. Tym sposobem w gronie 23 zawodników zgłoszonych do rywalizacji znaleźli się Mateusz Musiałowski oraz Fabian Mrozek.

Dla obu może to być szansa na absolutny debiut w pierwszej drużynie Liverpoolu. Musiałowski w tym sezonie jeszcze ani razu nie znalazł się choćby w jej kadrze meczowej. Dobrze radzi sobie za to jako skrzydłowy w drużynie rezerw, gdzie w 12 meczach strzelił sześć goli i miał dwie asysty. Mrozek jako rezerwowy bramkarz siedział z kolei na ławce w domowych meczach Liverpoolu w Lidze Europy oraz w jednym na poziomie Premier League. Na boisku się jednak nie pojawił. W zespole juniorskim zagrał 10 spotkań i dwa razy zachował czyste konto.

Wielkie wyzwanie dla Musiałowskiego. Salah wraca po kontuzji

Powołanie do kadry może być szczególnie ważne zwłaszcza dla Musiałowskiego. 20-latek z Częstochowy chciałby przebić się do seniorskiej piłki i tej zimy był blisko przenosin do Birmingham City. Poza tym jego umowa z Liverpoolem obowiązuje tylko do końca tego sezonu, więc będzie chciał się pokazać potencjalnemu nowemu pracodawcy.

Do składu Liverpoolu po problemach zdrowotnych wraca także wielka gwiazda Mohamed Salah. Egipcjanin w styczniu doznał urazu podczas meczu Pucharu Narodów Afryki z Ghaną. W połowie lutego zagrał 46 minut przeciwko Brentford, ale ponownie wypadł na trzy spotkania. Teraz z powrotem ma być gotowy. Mecz Sparta Praga - Liverpool rozpocznie się w czwartek o godz. 18:45.