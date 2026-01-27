Robert Lewandowski pisze piękną historię w FC Barcelonie. Polski napastnik trafił do "Dumy Katalonii" w 2022 roku i zbliża się do pierwszej dziesiątki najlepszych strzelców w historii klubu. Wywalczył już z nim siedem trofeów. Z pewnością to jeden z najbardziej wartościowych transferów Barcelony w ostatnich latach. Wciąż nie wiadomo jednak, czy "Lewy" pozostanie w drużynie na kolejny sezon. Zawodnik poważnie bierze pod uwagę wyjazd do Stanów Zjednoczonych.

Chicago Fire mocno zabiega o Lewandowskiego

Portal unanimodeportes.com poinformował, że w lidze MLS zdają sobie sprawę z faktu, że najbliższe letnie okienko transferowe będzie idealnym momentem na zakontraktowanie wybitnych piłkarzy. Wielu z nich będzie obecnych w USA podczas mundialu. Poza tym już od kilku lat do MLS trafiają żywe legendy futbolu.

Chicago Fire jest najbardziej zdeterminowane, by pozyskać Polaka. Jak się okazuje przy negocjacjach ważną kwestią rozmów miały być nie tylko zarobki i długość kontraktu, ale również fakt, że w samym Chicago mieszka mnóstwo naszych rodaków. Miało to przekonać Lewandowskiego do potencjalnego transferu. Jeśli napastnik odejdzie z Barcelony, to z pewnością tę opcję będzie mocno rozważał.

"Umowa łączyłaby ambicje sportowe z jasnym celem komercyjnym: utrzymaniem pozycji ligi jako epicentrum piłkarskiej rozrywki w Ameryce Północnej" - czytamy w unanimodeportes.com.

Ten sam portal podał, że do grona ekip walczących o Lewandowskiego dołączyły dwie kolejne, lecz nie zdradzono ich nazw.

Lewandowski nabiera wody w usta. Nic jeszcze nie zdradził

Temat przynależności klubowej Lewandowskiego często jest poruszany, ale sam zawodnik nie daje jednoznacznych sygnałów. Najprawdopodobniej wciąż sama Barcelona zastanawia się, czy zaoferować mu przedłużenie kontraktu. Na pewno dla Polaka pozostanie w klubie jest opcją numer jeden. Na ten moment jednak powtarza, że skupia się na jak najlepszej grze i na tym, by wygrać z Blaugraną wszystko.