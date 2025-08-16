Matty Cash wyszedł w pierwszym składzie Aston Villi w meczu z jednym z faworytów do czołowych miejsce w lidze - Newcastle United na inaugurację sezonu 2025/2026. Reprezentant Polski zebrał dobre opinie. "Matty Cash ciężko pracował po prawej stronie i wykonał kilka groźnych dośrodkowań. Jego wkład był zrównoważony przez cały czas" - czytamy na "Onefootball", gdzie dostał notę "6" w skali 1-10. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Taki wynik powinien bardziej cieszyć gospodarzy, bo od 66. minuty grali w dziesiątkę (czerwoną kartkę otrzymał obrońca Ezri Konsa), a w sumie oddali tylko trzy strzały, a rywale aż 16!

REKLAMA

Zobacz wideo Sensacyjny powrót do reprezentacji Polski?! Jan Urban: Nie wahałbym się

Matty Cash mówi o reprezentacji Polski

Matty Cash grał 90 minut. Po meczu zabrał głos w rozmowie z Canal+Sport. Najważniejsze pytanie padło pod koniec krótkiej rozmowy. "Muszę zapytać o kadrę. Dzwonił Jan Urban? Odezwał się ktoś ze sztabu" - spytał dziennikarz.

- Tak, tak mieliśmy kontakt. Trener wysłał mi wiadomość urodzinową. Fajny gest. Czekam na powołanie i może na kawałek sernika od trenera na zgrupowaniu. Rozmawiałem z kilkoma osobami ze sztabu szkoleniowego. Mam nadzieję, że dostanę szansę i pojadę na kadrę - odpowiedział Cash.

28-letni obrońca grał w ostatnich meczach za kadencji poprzedniego selekcjonera - Michała Probierza. W sumie piłkarz ten w reprezentacji Polski, w której zadebiutował 12 listopada 2021 roku, zagrał w sumie 19 meczów, zdobył dwie bramki.

Polska za kadencji Jana Urbana pierwsze mecze zagra na początku września. Wtedy Biało-Czerwoni w kwalifikacjach do mistrzostw świata zmierzą się na wyjeździe z Holandią (4 września, godz. 20.45) i u siebie z Finlandią (7 września, godz. 20.45).

Zobacz także: Dramat Lewandowskiego. Nie może tego pojąć. "Nie rozumiem"

Relacja na żywo z meczów Polaków na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.