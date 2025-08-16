W Izraelu zawrzało. Zobaczyli, co zrobili kibice Legii. "Nikczemny gest"

"Mordercy od 1939" - taki transparent wywiesili Izraelczycy na meczu Maccabi Hajfa z Rakowem Częstochowa w trzeciej rundzie Ligi Konferencji (grano w Debreczynie). W obu krajach o całej sprawie jest bardzo głośno.

Ultrasi Legii Warszawa odpowiedzieli na transparent kibiców Maccabi Hajfa. "Graniczące z podżeganiem"

"Identyfikacja z jednym z wrogów Izraela: Kibice w Polsce w nikczemnym geście przeciwko Maccabi Hajfa" - oburza się serwis sport1.maariv.co.il. "Polska jest wstrząśnięta wydarzeniami z meczu Maccabi Hajfa z Rakowem, a transparent kibiców 'Zielonych' wywołuje reakcje w całym kraju i oddziałuje również na kibiców innych drużyn" - dodano.

W tym wypadku chodzi o ultrasów Legii Warszawa, których Izraelczycy określili jako "uważanych za jednych z najbardziej ekstremistycznych i brutalnych". Dokładniej poszło o wpis, jaki w piątek 15 sierpnia udostępniła na Instagramie grupa Nieznani Sprawcy.

Pokazano tam oprawę, rzekomo "prowokacyjną", "która była prezentowana podczas meczu Legii z Hapoelem Tel Awiw w 2011 r. Na środku trybun wisiał wówczas ogromny transparent z napisem 'Dżihad Legia', co było wyraźną aluzją do poparcia dla zbrojnej walki z Izraelem, graniczącej z podżeganiem". Jak widać, w Izraelu bardzo poważnie podchodzą do tej sprawy i są wyczuleni na każdy ruch z polskiej strony.

Kibice Legii Warszawa przypomnieli oprawę, która nie spodobała się z Izraelu. "Przeszło bez echa"

Jest jeszcze jeden aspekt. "Ten prowokacyjny znak, rzecz jasna, przeszedł bez echa i nie został zgłoszony do organów dyscyplinarnych UEFA. Jednak kibice Legii do dziś się nim chwalą" - przypomniano w artykule.

W przypadku zdarzeń z minionego czwartku europejska federacja nie będzie pobłażliwa. Zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne, a Maccabi Hajfa może zostać ukarane za "przekazywanie wiadomości niestosownej dla wydarzenia sportowego" i "niewłaściwe zachowanie zespołu". Sankcje mogą też dotknąć Raków, a to za "odpalanie fajerwerków" i "przekazywanie wiadomości niestosownej dla wydarzenia sportowego". Decyzje w tej sprawie zapadną "w odpowiednim terminie".