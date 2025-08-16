Powrót na stronę główną
Hansi Flick zdecydował. Oto skład FC Barcelony
FC Barcelona rozpoczyna nowy sezon. Pierwszym rywalem piłkarzy Hansiego Flicka w La Liga będzie RCD Mallorca. Na nieco ponad godzinę przed pierwszym gwizdkiem arbitra poznaliśmy nazwiska zawodników, którzy od początku pojawią się na murawie. Wiemy, co z Robertem Lewandowskim oraz Wojciechem Szczęsnym. Początek już o godz. 19:30.
FC Barcelona doskonale spisała się podczas przedsezonowego tournée. Nie dość, że wygrała wszystkie cztery sparingi, to strzeliła w nich aż 20 goli. Formą imponowali przede wszystkim Lamine Yamal oraz Fermin Lopez. Tylko jedną bramkę zdobył za to Robert Lewandowski, który w ostatnich dniach skarżył się na uraz mięśniowy. Jak się okazuje, nie pozwolił mu on, by godnie zainaugurować rozgrywki.

Hansi Flick zdecydował. Oto skład FC Barcelony na inaugurację La Liga 

Hiszpańskie media od samego rana spekulowały o tym, na jakich zawodników postawi Hansi Flick w meczu z RCD Mallorca. Pewniakiem do gry między słupkami był Joan Garcia. Jeśli chodzi o linię obrony, to dziennikarze zastanawiali się wyłącznie nad jednym: Jules Kounde czy Eric Garcia? Co dalej? Linia pomocy dość przewidywalna, podobnie jak atak. Roberta Lewandowskiego miał zastąpić Ferran Torres.

Nieco ponad godzinę przed pierwszym gwizdkiem arbitra poznaliśmy podstawowy skład. Nie ma niespodzianek, Flick postawił na będących w najlepszej formie zawodników. Ostatecznie szansę otrzymał Joan Garcia. Na boisko wyjdzie duet obrońców - Ronald Araujo oraz Pau Cubarsi. Po lewej stronie pojawi się Alejandro Balde, natomiast po drugiej Eric Garcia.

Jeśli chodzi o linię pomocy, to hiszpańscy dziennikarze mieli rację. Obok Pedriego wystąpią Frenkie de Jong oraz właśnie Fermin. O zdobywanie bramek zadbać ma wspomniany wcześniej Torres, któremu postarają się asystować Raphinha oraz Yamal. Już wcześniej dowiedzieliśmy się, że poza kadrą meczową znaleźli się zarówno Robert Lewandowski, jak i Wojciech Szczęsny, który nie został zarejestrowany do rozgrywek La Liga.

Skład FC Barcelona na mecz z RCD Mallorca:

Joan Garcia - Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde - Pedri, Frenkie de Jong, Fermin- Yamal, Ferran Torres, Raphinha

Mecz odbędzie się w sobotę 16 sierpnia. Początek o 19:30. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej.

