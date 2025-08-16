Będzie sensacyjne powołanie do kadry?! Urban mówi wprost

Reprezentacja Polski w piłce nożnej we wrześniu rozegra dwa mecze w eliminacjach do mistrzostw świata, które w przyszłym roku odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Biało-czerwoni zagrają z Holandią (4 września) i Finlandią (7 września). Będzie to pierwsze zgrupowanie nowego selekcjonera Jana Urbana.

Urban wywołał nazwisko Ziółkowskiego. Chodzi o powołania

Szkoleniowiec wkrótce roześle powołania do kadrowiczów. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" odpowiedział na pytanie dotyczące tego, czy chodzi mu po głowie jakieś zaskakujące powołanie. - Trudno będzie powołać kogoś, kogo media nie mają na radarze. Cieszy mnie dobra postawa Janka Ziółkowskiego. O, tak powiem - przyznał Urban.

Obrońca Legii Warszawa od wielu tygodni znajduje się na ustach kibiców Legii, ale nie tylko. Wszystko dlatego, że wzbudził zainteresowanie włoskiego giganta - AS Romy. Rzymianie, według medialnych doniesień, pracują nad transferem, choć jak przekonywał Michał Żewłakow - dyrektor sportowy Legii - ich oferta została póki co odrzucona.

Ziółkowski był jednym z odkryć poprzedniego sezonu. Obrońca, który w czerwcu skończył 20 lat, do tej pory rozegrał 37 meczów dla Legii. Zdobył w nich dwie bramki. Gdyby rzeczywiście został zawodnikiem Romy, jego droga do podstawowego składu z pewnością by się wydłużyła.

Rzymianie, których od tego sezonu prowadzić będzie Gian Piero Gasperini, latem zakontraktowali już jednego młodego obrońcę. Mowa o Daniele Ghilardim. Pozycja Gianluki Manciniego i Evana Ndicki jest niepodważalna, a w odwodzie są jeszcze Mario Hermoso i Zeki Celik, który często grywał na pozycji jednego z trzech stoperów.