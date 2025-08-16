Tak Izraelczycy nazwali to, co zrobili kibole Maccabi. Granice przekroczone

"Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa" - pisał oburzony Karol Nawrocki na X. Tak prezydent RP zareagował na transparent wywieszony przez izraelskich kibiców podczas czwartkowego meczu. "Murderers since 1939 [Mordercy od 1939 - tłum.]" - głosiło hasło. To temat, który wywołał lawinę komentarzy. Aż trudno uwierzyć w to, w jaki sposób sprawa jest bagatelizowana w Izraelu.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

W Izraelu przekroczono kolejną granicę. "Uszczypliwość wobec Polaków"

"Oburzenie w Polsce wywołane transparentem, którym kibice Maccabi Hajfa machali podczas rewanżowego meczu Conference League z Rakowem w czwartek (2:0 dla polskiej drużyny, która awansowała do kolejnej rundy), nie ucichło. Jak zapewne pamiętacie, transparent wywieszony na trybunach głosił „Mordercy od 1939 roku", co było uszczypliwością wobec Polaków za ich udział w mordowaniu Żydów w Holokauście" - pisze portal ynet.co.il. Słowo uszczypliwość jest tutaj skandalicznym wręcz określeniem. To po prostu fałszowanie historii. Jedynymi odpowiedzialnymi za Holocaust są nazistowskie Niemcy, podczas gdy Polacy ryzykowali życie, pomagając prześladowanym Żydom.

Warto dodać, że temat transparentu wywoływany był przez większość światowych mediów.

"Baner izraelskich kibiców skandalizuje Polskę. Transparent (...) wywołał szok w całym kraju nad Wisłą" - pisał francuski"Le Parisien", a włoska "Corriere della sera" wprost pisała o haśle wymierzonym w Polskę.

W rozmowie ze Sport.pl sprawę skandalicznego transparentu omawiał prezes Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej Michał Banasiak. Poniżej fragment publikacji:

- Spodziewam się kary, bo UEFA jest wyczulona na takie transparenty i zachowania, jakie widzieliśmy w Debreczynie. Wbrew temu, co sugeruje wielu komentujących, izraelskie kluby nie mają immunitetu i były już w przeszłości karane przez UEFA za zachowanie kibiców - chociażby Beitar Jerozolima - mówi Banasiak.

Przypomnijmy, że wygrana pozwoliła Rakowowi na awans do kolejnej fazy rozgrywek. W IV rundzie eliminacji do Ligi Konferencji drużyna Marka Papszuna zmierzy się z Ardą Kyrdżali.