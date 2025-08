10 lat i koniec. Legenda Premier League przekazała sensacyjne wieści

To koniec pewnej ery w historii Premier League. Po blisko 10 latach gry w Tottenhamie z klubu odejdzie Heung-min Son. Doświadczony Koreańczyk o swojej decyzji poinformował na konferencji prasowej. - Przybyłem do północnego Londynu jako dziecko. Chłopiec, który nie mówił po angielsku - powiedział. To on w maju wzniósł ku niebu puchar za wygraną w Lidze Europy.