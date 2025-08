Kibice wydali wyrok ws. odejścia Lewandowskiego. Jaśniej się nie da

Robert Lewandowski zaraz rozpocznie czwarty sezon w FC Barcelonie. Ostatnie miesiące były dla niego wyjątkowo udane - w rozgrywkach 2024/25 strzelił najwięcej goli w zespole i zdobył krajowy tryplet - a wydaje się też bardzo lubianą postacią.

Robert Lewandowski i Lamine Yamal urządzili sobie "sparing". Kibice reagują

Niedawno sieć obiegł filmik z treningu, na którym widać Polaka boksującego się z Lamine'em Yamalem. Oczywiście ciosy były wymierzane w powietrze, nie w ciała, a na koniec obaj piłkarze szeroko się uśmiechnęli. Co w pewnym stopniu potwierdza rolę 36-latka w budowaniu atmosfery w szatni, gdzie może uchodzić za wzór dla znacznie młodszych piłkarzy (wspomniany Yamal niedawno świętował 18. urodziny). A przecież jego kontrakt wygasa w 2026 r.

Wszystko to nie umknęło uwadze kibiców, którzy docenili rolę Polaka. "Odejście Lewandowskiego będzie smutne", "potrzebujemy go", "będę płakać", "nie ukrywam, będę za nim tęsknić", "trudno będzie zastąpić go na boisku i poza nim", "nie jestem na to gotowy" - takie komentarze pojawiły się pod filmem.

Robert Lewandowski zostanie jeszcze dłużej w FC Barcelonie? "Mam nadzieję"

Być może tę sytuację da się rozwiązać inaczej? "Mam nadzieję, że zejdzie z pensji i przedłuży kontrakt. Szczerze mówiąc, jest po prostu za dobry. Rotacja nim, aż Ferran Torres stanie się klasowy albo do czasu transferu (napastnika - red.) byłaby niesamowita" - napisał jeden z internautów. Tu warto przypomnieć, że Wojciech Szczęsny, przyjaciel Lewandowskiego, niedawno podpisał umowę do końca czerwca 2027 r. Być może to byłby jakiś argument dla napastnika.

Te wpisy potwierdzają, że 36-latek cieszy się bardzo dużym uznaniem wśród kibiców. Władze klubu czeka zatem bardzo trudna decyzja dotycząca przyszłości zawodnika. Choć wiele będzie zależało od jego postawy w nadchodzącym sezonie.

Do tej pory Robert Lewandowski rozegrał 147 meczów, zdobył 101 bramek oraz zanotował 20 asyst w koszulce FC Barcelony. Wywalczył z nią dwa mistrzostwa kraju, dwa Superpuchary Hiszpanii i Puchar Króla.