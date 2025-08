Tyle polski rząd zapłaci Dawidowi Kubackiemu. "Zwolnione z podatku"

Kubacki w karierze stawał na podiach wielu prestiżowych konkursów. Dwa razy zdobył złoto mistrzostw świata. W 2017 roku dokonał tego w drużynie na dużej skoczni w Lahti. Dwa lata później został złotym medalistą indywidualnym na skoczni normalnej w Seefeld, choć po bardzo kontrowersyjnym konkursie, przeprowadzonym w loteryjnych warunkach. Ponadto Polak posiada w kolekcji trzy brązowe medale MŚ, trzy podia Turnieju Czterech Skoczni (w tym pierwsze miejsce w sezonie 2019/2020), a także dwa brązowe "krążki" z mistrzostw świata w lotach. Przez lata był też jedną z czołowych postaci w konkursach Pucharu Świata.

Oto emerytura Dawida Kubackiego. Tyle będzie otrzymywał miesięcznie

Być może najważniejszymi osiągnięciami w karierze 35-latka są dwa brązowe medale olimpijskie. Pierwszy z nich wyskakał w 2018 roku wraz z Maciejem Kotem, Stefanem Hulą i Kamilem Stochem, gdy w Pjongczangu Polacy zajęli trzecie miejsce w konkursie drużynowym na dużej skoczni. Drugi wywalczył w Pekinie, gdzie stanął na najniższym stopniu podium na obiekcie normalnym. To te sukcesy zapewniają Kubackiemu prawo do pobierania emerytury olimpijskiej.

Obecnie świadczenie to wynosi 4967,95 złotych brutto miesięcznie, przy czym jest ono zwolnione z wszelkich podatków. Przysługuje każdemu medaliście olimpijskiemu po 40. roku życia, który zdecydował się zakończyć czynną karierę sportowca. Oznacza to, że skoczek z Nowego Targu będzie musiał poczekać jeszcze pięć lat, zanim zacznie je pobierać. Oczywiście zakładając, że do czterdziestki odstawi narty.

Ponadto, wysokość emerytury olimpijskiej nie zależy od koloru zdobytego medalu. Oznacza to, że Kubacki w przyszłości będzie pobierał od państwa taką samą stawkę, jak np. Kamil Stoch, który w kolekcji posiada trzy złote krążki. Na kwotę świadczenia nie wpływa też liczba zdobytych medali. Wypłacana suma pozostaje taka sama dla każdego emerytowanego medalisty igrzysk.

Zgodnie z informacjami portalu Money.pl z lutego b.r., emeryturę olimpijską pobierało 597 byłych sportowców.